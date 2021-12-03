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網疑高嘉瑜「為何還要跟前男友聯絡」？他揭2人真實關係

▲有港湖女神之稱的立委高嘉瑜日前遭到恐怖情人林秉樞施暴，1日在記者會淚訴還原事件始末。（合成圖／讀者提供，記者陳明安攝）
▲有港湖女神之稱的立委高嘉瑜日前遭到恐怖情人林秉樞施暴，1日在記者會淚訴還原事件始末。（合成圖／讀者提供，記者陳明安攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 08:04:01

有港湖女神之稱的立委高嘉瑜日前遭到恐怖情人林秉樞施暴，1日在記者會淚訴還原事件始末，掀起各界關注。而據了解，林秉樞疑似因不爽高嘉瑜跟前任男友馬文鈺有聯絡，因此暴怒失控打人，不過，該原因讓些許網友質疑高嘉瑜「為何還跟已婚的前男友密切聯絡？」對此，與高嘉瑜同樣畢業於台大法律系的律師陳又新，揭開了高嘉瑜與馬文鈺之間的關係。

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根據高嘉瑜說法，她表示自己已經不敢再回想當時事發經過，對於林秉樞對他施暴的原因也感到匪夷所思，竟然是因為前男友馬文鈺傳小孩照片給她，要她幫忙買東西，結果林秉樞便抓著她的頭髮施暴一整個晚上，導致身上多處瘀青。

▲高嘉瑜遭林秉樞毆打，臉腫到「自己都不認識」，一度覺得「我快死了」。（圖／高嘉瑜辦公室提供）
▲高嘉瑜遭林秉樞毆打，臉腫到「自己都不認識」，一度覺得「我快死了」。（圖／高嘉瑜辦公室提供）
不過原因曝光後，即便各界聲援高嘉瑜，仍有部分網友質疑「那為何還要跟前男友這麼密切聯絡？」對此，律師陳又新上節目《震震有詞》就透露自己小高嘉瑜兩屆，在學校時就已經認識，高嘉瑜跟馬文鈺交往10幾年，即使兩人分手之後，馬文鈺仍是高嘉瑜政治路上很重要的幕僚、夥伴。

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▲律師陳又新透露高嘉瑜與前男友馬文鈺的關係。（圖/震震有詞YT）
「兩個人能這樣好聚好散，正是愛情學分很高的表現」陳又新痛批「分手了還是可以在工作上互相扶持有什麼不對？做錯的人只有過度吃醋、控制慾過強、受不了女友幫前男友買嬰兒用品就動粗的林秉樞，那些檢討、諷刺背後者的網友，完全都是暴力的共犯。」

而主持人謝震武聽完陳又新的說詞後，也補充「如果今天質疑女友跟別人感情上還有糾葛，大不了可以分手，沒有必要使用暴力解決」他也呼籲觀眾朋友「不管你喜不喜歡高嘉瑜，那是一回事，政治立場一不一樣，也是一回事，但是家暴這件事真的是兩回事，動手打人就是不對」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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