網疑高嘉瑜「為何還要跟前男友聯絡」？他揭2人真實關係

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不過原因曝光後，即便各界聲援高嘉瑜，仍有部分網友質疑「那為何還要跟前男友這麼密切聯絡？」對此，律師陳又新上節目《震震有詞》就透露自己小高嘉瑜兩屆，在學校時就已經認識，高嘉瑜跟馬文鈺交往10幾年，即使兩人分手之後，馬文鈺仍是高嘉瑜政治路上很重要的幕僚、夥伴。
「兩個人能這樣好聚好散，正是愛情學分很高的表現」陳又新痛批「分手了還是可以在工作上互相扶持有什麼不對？做錯的人只有過度吃醋、控制慾過強、受不了女友幫前男友買嬰兒用品就動粗的林秉樞，那些檢討、諷刺背後者的網友，完全都是暴力的共犯。」
而主持人謝震武聽完陳又新的說詞後，也補充「如果今天質疑女友跟別人感情上還有糾葛，大不了可以分手，沒有必要使用暴力解決」他也呼籲觀眾朋友「不管你喜不喜歡高嘉瑜，那是一回事，政治立場一不一樣，也是一回事，但是家暴這件事真的是兩回事，動手打人就是不對」。（編輯：張嘉哲）
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