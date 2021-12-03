日皇室遭中企當商標！佳子衛生棉熱賣 小室圭恐成尿布名
日本真子公主日前嫁給平民小室圭，成為了小室真子，引起國際社會熱論，雖然已不再是皇室成員，但2人在紐約的生活，仍是大眾關注焦點。有中企看準日本皇室人氣高，以日本皇族及相關成員之名註冊各類商標，如用駙馬爺小室圭的名字來註冊婦幼商品，而以佳子公主為名的衛生棉品牌，則是已在中國市面販售多時。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-03 08:13:34
中國「國家知識產權局商標局中國商標網」資訊顯示，來自福建省晉江市的「榮鑫婦幼用品有限公司」，11月15日以「小室圭」的名字申請第3類及第5類商標註冊，其中第3類項目可用在化妝品、室內香水、除臭劑等，第5類項目則是可以用在尿布、營養補充劑。申請日期正值真子與小室圭結婚話題熱潮。
網站資訊也顯示，「榮鑫婦幼用品有限公司」是家成立於2002年的嬰兒用品製造商。
不只小室圭，有「日本最美公主」之稱的佳子公主，早在幾年前就被中企註冊為衛生棉商品，至今仍有販售。此外，「秋篠宮名品」、「真子龍顔」等與日本皇室有關的稱謂，也都被拿來當成商標。
有日媒報導稱，中國的商標申請採「先搶先贏」，竊取狀況十分常見，甚至有品牌被第3方拿去在中國註冊，結果正牌還得被告侵權而賠錢的離譜情事發生。