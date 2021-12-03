時尚餐酒館的味覺旅行　「蘼樂」無國界料理挑動味蕾

高雄知名無菜單料理「雅樂廚苑」，團隊歷經多時籌備，在聖誕節前夕迎來第二品牌「蘼樂餐酒Lee's Garden Wine Bar」開幕，嶄新店櫃設立於「義享時尚廣場」6樓。精緻的空間設計呼應料理所呈現的「無國界」風格，大理石打造的高貴吧台、粉藕珊瑚絨座椅，充滿奢華感；仿真草叢石階地毯、花瓣紛飛的燈飾裝潢，讓人彷彿置身後花園般，浪漫而放鬆。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-03 08:37:19
品牌創辦人暨廚藝總監 Lisa李怡瑩，旅居澳洲近30年，期間常至不同地方與國家學習美食烹調與飲食文化。善於利用當地季節食材，結合異國文化，復刻台式家常菜，一道道拿手私房料理，有魔力能勾起記憶中的回憶、家的味道。
「蘼樂」以無國界精品餐酒之名插旗義享時尚廣場，餐廳菜色以台灣在地農產、配合季節時令、畜牧肉品為主，利用西式擺盤融合各種不同元素，製作出「無國界料理」，並精選多國佳釀葡萄酒、香檳、精釀啤酒等，搭配時下流行的融合菜系，滿足消費者味蕾。
「蘼樂招牌沙拉」選用蝶豆花製成的果醋凍與愛玉，滿滿時令海鮮淋上水果油醋，如畫般的擺盤讓人彷彿瞬間來到馬祖藍眼淚，搭配多層次的口感變化，就像在進行一場味覺旅行，充滿驚喜。「流星黑金手工刈包」天然竹炭製成的麵皮，配上精選肉餡與鮮蔬，最後抹上一橫日本金星粉，傳統小吃以時尚風味呈現。「酥炸軟殼龍蝦」宜蘭全海水養殖的龍蝦，將龍蝦在換殼時期捕撈起，整個軀體都能食用，省去剝殼沾手的煩惱，吃龍蝦也能優雅輕鬆。
不僅餐食多元，店內最受矚目的鎮店之寶，是有著重達288公斤的彌勒佛坐鎮，品牌創辦人Lisa表示，彌勒佛不僅有象徵招財之意，更是世界公認的幸運物，歡迎來用餐的客人，可以笑口常開，還可以摸摸彌勒佛，沾沾喜氣添好運。
浪漫的聖誕月「蘼樂」推出限定雙人套餐，包含蘼樂招牌沙拉、拿手手路菜桂花蟹肉捲、主廚濃湯、松露海鮮天使麵、主餐三選一（板腱牛、嫩煎鴨胸、小戰斧豬排）、還有節日限定甜點與飲品。提前預約用餐，加贈特製紅酒燉牛腱冷凍料理包一份。