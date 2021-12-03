月入6位數！21歲網紅抖胸片破千萬點閱　買房又創業

胸圍傲人的網紅「青青」，年僅21歲就買了人生第一間房，購入台中70坪房產，儘管被網友譏諷「包養」，她無懼酸民嘲笑，日前上傳在內湖咖啡店服務的美照，圍裙根本包不住32F級美胸，引起粉絲熱議，原來她不只是服務生，而是投資這家店的股東之一，花了超過百萬投資，年紀輕輕就財源滾滾，青青否認是靠包養，親揭理財密笈是靠投資和拍影片。





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▲青青拍攝照片、影片都很講究服裝、造型。（圖／翻攝青青FB）

▲青青在台北101前熱舞影片，突破4500萬瀏覽數。（圖／翻攝青青FB）

網紅賺錢方式各異，有人拍攝影片賺廣告業配，許多波濤洶湧的美女，除了直播帶貨，更大財源是靠美照吸睛，以會員制吸引網友成為粉絲，從大尺度照片、影片，到能跟網紅一對一聊天，都有不同價位收費。





青青則表示， 賺錢是賺正財，投資理財、股票、房地產、設計等，讓她把流量和影響力化為力量異業結盟。 她接受《蘋果日報》專訪，除了花好幾百萬投資股票外，在抖音影音平台擁有180萬粉絲，也是高收入來源，青青不只靠豐滿身材吸睛，拍片也認真要求動作、表情、攝影場地都要到位，幾乎多隻影片都有百萬瀏覽數，最高紀錄是她以台北101為背景，穿著一套挖空的火紅泳裝熱舞、精準卡點的15秒影片，竟然有4,500多萬高流量，青青透露不需要被包養，光靠抖音每月竟然可以賺進6、7位數吧！





她去年帶百萬YouTuber「放火」回家，結果男友跳出來勒索對方25萬，讓她被質疑是仙人跳事件幫兇，儘管後來獲得清白，卻不時被酸民攻擊，青青表示，等到明年所得清單出來，會公布合法所得，打臉抹黑她的網友。



