美學者指台灣議題美中對峙　籲雙方加強對話

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史文（Michael D. Swaine）是華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）東亞研究計畫主任，他曾任卡內基國際和平研究院研究員。
文中指出，從中國公開的消息來源可以確認，在中國國家主席習近平領導下，中共對台政策沒有根本上的改變，維持「一個中國」原則和支持以此為基礎的兩岸會談，並以「一國兩制」 作為實現中國統一與中華民族全面復興的基本方針。
不過，近來中國日益關注台灣政情，史文分析，許多半權威和非權威消息人士對於防止台灣獨立，以及追求中國終極統一的言論非常尖銳。
他表示，幾乎所有中方消息來源都把台海緊張歸因於台灣政府放棄一個中國的觀點，而美國大力支持台灣、大打「台灣牌」，藉以施壓遏制北京，為支持台獨的勢力「壯膽」。
中國官方沒有證實北京準備攻台的確切日期，但一些半官方與非官方的消息來源認為，基於北京的權力和影響力逐漸壯大，攻台時間表掌握在中國手裡。並有中方消息人士表達，北京和華府之間可能因為台灣議題爆發危機與衝突。
此外，有愈來愈多非權威中國消息人士認為，兩岸最終的和平統一只有在北京對台採取非暴力形式脅迫且有美方堅不可破的軍力嚇阻下，才可能發生。
值得注意的是，所有類型的中國消息來源都明確指出，解放軍近來在台灣附近的演習和共機侵擾台灣防空識別區，是一種反對美國和台灣「挑釁」的直接回應。
史文提到，許多中共官員和菁英認為，面對台海情勢愈趨危險和不穩定，北京應該要對台北和華府採取更有力的嚇阻動作。
他認為，在台灣議題上訴諸威懾的觀點似乎在華府也占主導地位，因此，美中雙方最終在台灣議題上以威懾為導向的對抗已然成形。
史文認為，儘管美中都重申支持和平解決兩岸問題，美中雙方都將需要採取真正可信的行動，確認美中關係正常化時達成的最初共識，避免最壞情況發生（北京對台動武、華府支持台灣獨立）。
史文在文中結語呼籲，美中雙方需要藉由前所未有的對話，以具體可行的交換條件，建立整體關係的信任，並減少公開無止盡的叫囂。（編輯：周永捷）1101203