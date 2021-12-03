美韓防長會晤首提台海和平！邱國正：自己國家自己救

第53屆美韓年度安全諮商會議（SCM），昨日在首爾舉行，針對軍事交流、朝鮮半島情勢與北韓威脅等議題交換意見，會後聯合聲明更首度提到台海和平重要性。對此，國防長邱國正今（3）日表示，世界都關注台海問題，但是自己的國家還是要自己救。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-03 10:07:54
立法院院會今日邀請行政院長蘇貞昌報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」編製經過並備詢。媒體會前詢問美韓聯合聲明首提台海，是否意味台海危險?邱國正會前受訪表示，這不是危險問題，世界都關注台海問題，對防衛作戰不管是論調還是行為，原則是對我們國家有利的都樂見，但是目前為止還未正式被告知哪一條該怎麼做、怎麼配合，原則還是自己的國家還是要自己救。
總統府警衛室前主任陳敏華因涉及「國安私菸案」雖遭判緩刑，但他事前未坦承參與採購菸品，獲晉升少將，日前陳敏華遭到解職調回軍中擔任委員。媒體詢問此事，邱國正表示，到目前為止所作安排是陳回軍擔任委員，他也單獨跟陳敏華談過，後面依照法律程序走，尊重法律裁決。
媒體追問若陳敏華一年後退伍可領休奉，這樣是否有道德瑕疵?邱國正表示，若他（陳敏華）本身思想上有偏差，會透過教育，若是法律裁決違法，後面有罰則就按照條例來做。