最香路跑報名中！台新銀邀女性跑出自信美 並首開高雄場
享有台灣最香的路跑賽事美譽的國內規模最大女子路跑活動「Taishin Women Run」，明（2022）年的台新女子路跑已開放報名，同樣由台新金控旗下的台新銀行連續第5年冠名贊助，而且有別於以往賽事常安排在台北市區為主，2022年除了原有的台北場賽事之外，更首次安排高雄場賽事，力邀南台灣的女性跑者一同感受台新女子路跑的魅力。
記者顏真真/台北報導
2021-12-03 09:55:11
「Taishin Women Run」即日起開放報名，高雄場將安排於明年3月27日(週日)舉行，名額限定5000名，賽事組別除了有10公里組之外，也有受到大小姊妹歡迎的3.5公里組。高雄場的路跑路線以欣賞「港都之美」進行規劃，沿途賽道將經過高雄港、高雄流行音樂中心、高雄電競館等知名景點，而終點站則安排於統一夢時代廣場，精心規劃的路線能讓跑者體驗有別以往的港都清晨之美。
至於台北場則在安排於明年4月10日接棒舉行，名額限量1萬2000名，賽事組別維持半馬21公里組、10公里組之外，也安排了受到高度熱烈迴響的3公里組，低門檻的路跑活動規劃可持續鼓舞女性民眾嘗試參與，讓想要挑戰自我、為健康而跑的女性民眾，在路跑活動中展現出自信與美麗。
長久以來，台新銀行一直是最關心女性民眾的銀行，重視並支持女性的堅定立場未曾改變，不論是率業界之先推出的台灣首張女性專屬信用卡玫瑰卡，或是隨時代演變而重新詮釋及提供獨有女性專屬權益的玫瑰Giving卡。2022年除了將賽事延伸到高雄地區之外，台新銀行也把這份支持的精神擴散到集團的其他子公司，力邀台新人壽和台新證券一同加入贊助的行列，期待透過台新金控集團的支持力量，讓更多的女性朋友與員工，共同參與女子路跑活動，揮灑勇於挑戰的女性美麗特質。
台新銀行一直致力於運動推廣，力挺台灣運動發展更是不遺餘力，特別是在女性運動發展支持上已深耕多年，除女子路跑，更積極支持台灣女子高爾夫球選手曾雅妮、吳佳晏、錢珮芸、蔡佩穎等人在國際賽事中發光發熱，為國爭光。台新銀行支持各項體育活動，也鼓勵員工及眷屬參與形塑運動文化，已三度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證。
同時，為鼓勵女性民眾參與台新女子路跑活動，台新銀行至今年底也特別推出多項優惠，包括台新銀行網路申辦「玫瑰Giving卡」報名並以該卡支付2022台新女子路跑活動，可獲贈限量小巧粉紅紓壓按摩槍，台新銀行信用卡持卡人符合活動辦法，還可享有限量報名費8折或9折優惠，就是希望邀請女性朋友一起跑出自信與美麗。