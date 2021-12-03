尋找白色豆腐頭！警再搜林秉樞房間 撞見2人收行李帶回
檢警持續偵辦高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，高嘉瑜昨（2）透過律師向檢方表示，林秉樞交給警方的黑色豆腐頭隨身碟（Qubii），和用來拷貝她手機資料的白色豆腐頭隨身碟不同。警方今日凌晨重回林秉樞飯店房間搜索，發現當時房內有1男1女正在收拾林秉樞的行李，遂帶回釐清案情，事後已遭請回。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 09:47:01
據了解，警方今日凌晨重回板橋馥華飯店，再度搜索林秉樞所住的房間。但當時林秉樞房內還有另外兩人，1男1女，正在幫林秉樞收拾行李，遂帶回偵訊，協助釐清案情。
據悉，這對男女自稱是林秉樞朋友，由於飯店退房在即，受託前往幫忙收拾行李。向檢方說明後已獲請回。
而警方二度搜索林秉樞房間，依然沒有發現高嘉瑜所說的白色豆腐頭。不過案情已在偵辦階段，檢警對於相關蒐證進度都十分低調，不願多談。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110