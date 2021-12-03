美國民主峰會場邊會　林昶佐受邀談台灣對抗威權

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民主峰會倒數7天，美方自今天起將與夥伴組織合作舉辦多場場邊會，為主峰會揭開序幕。
林昶佐今天受邀出席由美國國會跨黨派組織「眾議院民主夥伴」（House Democracy Partnership）舉辦的其中一場峰會場邊會，主題為如何透過強健立法、捍衛民主制度與原則，來抑制威權主義。
林昶佐是場上唯一台灣、亞洲代表。其他與會議員分別來自美國、波蘭、智利及奈及利亞，曾遭中國制裁、歐洲議會斯洛伐克籍議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）也應邀出席。
林昶佐在會中致詞表示，外界都知道，北京透過「防火長城」（Great Firewall）審查網路言論，中國人民受人臉辨識系統控制，自身社會信用評分高低，決定他們是否能搭乘高鐵或使用其他公共服務。
不只中國人民飽受北京數位威權威脅，台灣也無法倖免。林昶佐說，中國威權政權利用科技，試圖入侵像台灣一樣的民主國家，手段包括製造假訊息、散布仇恨言論、煽動社會分裂、破壞人民對民主信心等，只為達成威權政治目的。
林昶佐指出，在數位威權體制下，科技變成威權政權控制人民的工具；但在民主國家，人民才是國家主人，科技應是人民用來控制政府、關注公共議題發展的工具。
有鑑於此，林昶佐說，台灣發展出「完全透明」（radical transparency）的治理概念，政府推動開放政府，他則在立法院推動開放國會。今年初，台灣順利通過「開放國會行動方案」，計劃在2024年前實現4大目標。
林昶佐表示，透過這些過程，台灣希望能提升人民與國會間互信，讓民眾對數位威權的入侵能產生「抗體」。
林昶佐也在會上向國際社會喊話，表示台灣不會讓世界失望，會堅定捍衛民主自由，也會成為各國強健的夥伴。（編輯：韋樞）1101203