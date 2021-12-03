名家論壇》錢震宇／形單影隻的高嘉瑜

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高嘉瑜不是社會新鮮人，她擔任過台大學生會會長、PTT版主，之後更參與港湖區的市議員選舉，選上議員後，更進一步選上立委，經歷過不少次地方選舉的洗禮，不管是在跟基層的交往、跟選民搏感情、處理選區事務上，應該都有相當經驗的累積。坦白講，很難讓人聯想她會是這樣社會事件的主角。
正因為大家認為高嘉瑜學經歷如此豐富，且身為執政黨立委，擁有一定的資源，平時在政論節目上侃侃而談，也有一定聲量及曝光，怎麼可能被一位自稱是國安單位、與綠營高層政治人物熟識的林男給控制，實在是難以想像。事實上，媒體披露的圖文非常詳盡完整，時機點更是啟人疑竇，不得不讓人懷疑這背後是有人刻意策畫，為了達到某種政治目的。
整個事件本身確實是一件犯罪的暴力事件，高嘉瑜是受害者無庸置疑。就林男觸法部分，自然有法律及刑責的問題，這也是他必須要面對社會道德及法律層面的問題；這邊要說的是，除了法律問題外，民進黨難道不該出面說明嗎，「民進黨是執政黨，對於黨籍立委在執政下的社會被支持綠營的人給暴力對待」，民進黨的立場如何？
如果民進黨不知情，那應該要站出來嚴厲譴責暴力，強力要求追查涉案人刑責；如果民進黨知情，那更該在高嘉瑜最為無助之時給予協助，站在同一陣線。結果民進黨選擇沉默不語，靜靜地看著不同派系的同志消費、攻擊，難道只因為高嘉瑜過去偶有批判民進黨的施政及作為？還是因為打人的林男是自己陣營的網軍頭？
民進黨上下能閃則閃、能避則避。同為女性的總統蔡英文沒有出面聲援高嘉瑜，身兼行政院性平委員會召集人的行政院長蘇貞昌，只說了「男人打女人，豬狗不如」，一副事不關己；主管治安的內政部長徐國勇靜悄悄，遭牽連的國安會只會私下放話不認識林男；而民進黨婦女部主任許嘉恬連一句話都沒說，更不用提民進黨女性立委，通通不見人影，大家彷彿局外人一般，等著看好戲。
想想一位女性在遭遇到如此暴力對待後，願意將事實全貌揭露，承認有不雅影片、照片，等於承認自己在交友上犯了嚴重的錯誤，高嘉瑜也知道說出一切後，外界對她觀感有所改變，但她還是願意坦承，這是需要多大的勇氣與自我建設。結果，陪她一起面對外界的只有一位律師。
過去的社會，因為父權思維，常常讓受暴女性不敢出面，尤其是輿論的壓力及擔心會遭到報復，使得受害人一再承受暴力對待後又常常獨自一人面對。長年倡議兩性平權的民進黨，面對同黨高嘉瑜遭受到暴力對待，沒有大力相挺，反倒讓她獨自面對千夫所指。
我們在給予勇敢的高嘉瑜鼓勵同時，也正好看到民進黨的怯弱與心機，以及一個政黨如何對待黨內不同意見者。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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