想採草莓只能去大湖？網激推4大低調好地方 台北市也有
進入冬天之後，又到了草莓盛產的季節，酸甜滋味又飽滿通紅的草莓果實最讓人心動！不過除了市面上琳瑯滿目的草莓製品以外，自己採草莓可是別有一番風趣，好玩又好吃，相信很多人都特別喜歡，但你以為台灣只有大湖可以採草莓嗎？那就大錯特錯了！《Social Lab社群實驗室》搜羅近期網路聲量，網友熱議的五大採草莓地點中，除了最熱門的苗栗大湖以外，台北市內湖、苗栗公館，以及南投國姓、埔里，可都是熱門的採草莓地點，這個週末天氣這麼好，趁著好天氣何不出門去走走，順便採個草莓回家犒賞自己，實在太幸福啦！
記者張勵德/綜合報導
2021-12-03 10:10:41｜2021-12-03 10:14:34
國內草莓種植地大多集中在中部地區，「苗栗」、「南投」兩縣市出產的草莓最受網友熱議，在聲量排行榜中，以「大湖草莓」最家喻戶曉。不少網友會趁著草莓開採的期間前往大湖，「這個草莓季感覺會衝好幾趟大湖」、「我有去大湖那裡露營過，草莓賣得很多，超棒的。」而有些民眾也提到因不想人擠人，同樣位於苗栗、又出產許多農產品的「公館」，也受到不少網友推薦。
此外，位於「南投埔里」的「楓樺台一渡假村」，其園區內草莓因採用高架分層種植，方便民眾在摘採時不用一直蹲下，也獲得不少網友關注，園區內的草莓也讓網友大讚「草莓好大顆」。「南投國姓」則是除了有草莓之外，也盛產枇杷、咖啡等農作物，不少民眾便是因為國姓「可以喝咖啡、採草莓」等多樣的行程而前往。
至於北台灣的朋友，別以為在台北市裡面就沒辦法享受採草莓的樂趣，其實在內湖地區也有不少的草莓園，每年12月到隔年5月都是內湖區草莓產季，尤其在3到4月更是盛產期，台北市政府這幾年也都會舉辦草莓季活動，有興趣的民眾不妨多多留意。
除了享受自己採草莓的樂趣以外，市面上的草莓甜品更是很多人的心頭好，尤其以整顆草莓製作的甜品，香滑甜順的口感總讓人忍不住食指大動。這份調查也找出網友熱議的前十大草莓甜點網路聲量排行，第一名的就是草莓千層，尤其好市多、甜點店PAUL的千層蛋糕，更是讓人回味無窮，掀起許多的討論聲量。有民眾提到「草莓千層那款真的是我唯一會回購的好市多品牌甜點」、「我覺得草莓千層是PAUL的靈魂」。
除了千層蛋糕之外，另外像是「大福」、「草莓塔」等，也都有完整草莓點綴，讓不少草莓控表示「超喜歡草莓大福」、「有整顆草莓就是很誘人！」也有許多咖啡廳會因應草莓季推出「草莓戚風蛋糕」、「草莓舒芙蕾」等口感綿密的蛋糕甜點。因蛋糕體本身吃起來單純，原就有不少擁護者。看了這麼多好料，口水都快流出來了吧，不想大老遠去採草莓的你，趕緊手刀去吃一波吧！
這項調查是《OpView社群口碑資料庫》蒐集在今年8月23日到11月23日，採用先進的「社群大數據（social big data）」語意分析技術，匯集眾多的社群口碑予以分析而得出的結果。