名家論壇》韋安／藍營公投戰線何必自亂陣腳？

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，藍營的公投戰線何必如此，未戰先敗自亂陣腳？
一，最新《台灣民意基金會》
所做民調，全民對國民黨黨版「四個同意」，在二十歲以上台灣人中，有五成六不贊成，只有三成一贊成。說明「四個同意」確實與民意有點脫節，成了滯銷「商品」。
二，好「商品」一貨難求，像蘋果手機一上市，果粉就會排隊購買，不好「商品」即使跳樓拍賣也沒有客源。目前為止，藍營14縣市長，只有雲林縣長張麗善一個對「四個同意」表達。亦及，藍營縣市長對「四個同意」，7%支持，93%未表達支持。為何在國民黨絕大多數縣市長，都對「四個同意」持有保留時，「黨內人士」偏要赤裸裸地搞權力鬥爭，只向侯友宜「甩鍋」和卸責？
三，作為有400多萬市民的第一大城，116萬選票選出的新北市長，侯友宜到底要向他所被託付的全體市民負責？還是向「黨意」負責？
地方首長有難處，黨中央應該體諒，並且把這些獲民眾肯定的地方諸侯當成穩定的力量。藍營縣市長都在做事，就是幫忙黨中央。
過去，國民黨很喜歡一堆人站在一起，表現團結。但心思各異又能如何？藍營批評民進黨，府院不中立，縣市長不務正業拼公投。如今又要求國民黨的縣市長，去賣力演出，拼公投，不是正好落人話柄？
昨天，侯友宜用行動，而非口號，表達對新北市民對於公投民意的回應，「絕不能讓萊豬進來」，這也是他對「萊豬公投」的強烈立場。不是比參加什麼公投說明會，更直接有效。
而對於整體公投立場，侯之前就表達的非常完整，「永遠以人民健康、國家安全與產業發展3個為主軸、為核心」。
「人民健康」就是指，他重視萊豬帶來的食安問題；「國家安全」則是言及，他曾反復說過「沒有核安、妥善處理核廢料的能力，就不要用核電」的態度；「產業發展」則是在當前反核、挺核意識形態政治氛圍中，他希望這不是簡單的是非題，而是台灣的能源政策要有長遠、理性的討論空間。
尤其關於核電議題，侯友宜更是詳細解釋過他的看法和立場。
一，只要保障安全和核廢料可處置之下，不反對核電。畢竟，當今美、日、歐洲許多國家，都把核電當成不可取代的能源選項。
二，即使在「安全」之下，仍尊重民意的選擇，由全民公投決定是否用，與不用核電。有人認為「尊重民意」是推脫之詞，但不尊重民意行嗎？正因為民意壓力之下，核四在國民黨全面執政時期，不得不「封存」。
三，無論核四公投過與不過，核四重啟的可能性都極低。但臺灣長治久安的能源政策，侯仍希望全民以理性、科學、務實的態度和心胸，來認真對待。比如也要告訴民眾，不用核電後的剩餘選項，如綠能、天然氣發電的取代之的可行性。
從副市長到市長，侯友宜在新北核安委員會11年，他對核電爭議問題所在的了解，遠超過檯面上其他政治人物。也是最有資格對核電議題表達看法的縣市長。而其對核電的立場始終如一，沒有改變過。
一，侯友宜從來沒有反對使用核電。二，他曾一再呼籲過中央要先處理好核安和核廢料，確保國家安全，化解民眾疑慮，才能安心使用核電。但11年過去，藍綠兩黨輪流執政，中央對這些問題，都沒有令多數民意滿意的答案，任由民間各說各話。
可以說在四項公投引發的藍綠攻防政治風暴中，侯友宜仍然堅守其政治高度，和道德勇氣。不計毀譽地，用理性、務實、負責任的態度應對黨內外艱巨挑戰。即使槍抵在侯友宜的頭上，他也不會背離真實、多數的民意，而去向妥協。
如果國民黨內某些人，只為短期政治近利，不去接納像侯友宜這樣的中道思想，和理性正道思維，以及尊重其他縣市長對民意的尊重。只想靠「甩鍋」和壓迫自己同志，來逃脫把「一手好牌打爛」的政治責任，恐怕只會適得其反，讓整個國民黨的公投戰線自亂陣腳。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com