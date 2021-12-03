林秉樞「失控痛毆過程」全還原 因一包藥袋逼高嘉瑜下跪
立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件持續延燒，動手傷人的林秉樞成眾矢之的，而高嘉瑜日前上節目《新聞面對面》時談及林秉樞打人的過程，透露林秉樞因頭痛、身體不適，要求她到藥局幫忙配藥，不過買回來後，對方認為藥袋上未標示清楚如何服用，就直接破口大罵，開始一連串的毆打行為。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-03 11:16:56
高嘉瑜坦言，林秉樞在交往初期就很容易情緒失控，會以「我都有錄影」、「我手上握有證據」等說詞威脅恐嚇，至於林秉樞要求下跪的原因，高嘉瑜表示很多都是小事情，而最近期的一件事，竟然只是為了一包藥袋：「他發現藥袋上沒有寫說要怎麼服用，一天要服用幾次，就拿這個理由對我大發雷霆，說我配藥不用心。」
怎料高嘉瑜耐心解釋後，林秉樞仍不買單，認為是在狡辯，隨後整個人就開始大抓狂，高嘉瑜說：「我沒有想到他就直接拿著我的東西，全部都丟到走廊上，對我大吼大叫，當時非常難堪。」後來服務員發現高嘉瑜正在卑微地撿拾物品時，就趕緊上前幫忙，不過林秉樞完全不給面子，要服務員不要插手管事。
林秉樞回房後仍不罷休，繼續追問高嘉瑜與前男友聯絡一事，高嘉瑜把手機給他查看，經過一連串解釋之後仍無法接受，就開始動手打人：「他用手打我巴掌，不知道多少下，但當下我的臉就是立刻腫起來，嘴巴都是血，然後拉著我的頭髮拖行。」面對無法理智溝通的林秉樞，高嘉瑜坦言當下只能頻頻道歉，安撫他的情緒。
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