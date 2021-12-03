全家真的拼了！女衝進見「新服務」嗨炸 網愣：店員難混
台灣超商相當密集，常常一條街上就能看到好幾間，但也滿足了不少人的生活起居及飲食，而在台灣就以7-11、全家為首，佈店數為全台最多，網友也經常拿兩家的服務來比較。近日，就有網友分享自己去全家時，發現全新區域，讓她感到非常新奇，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 10:46:29
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「全家現在竟然有在賣烤玉米，超商真的沒有極限欸，一支烤玉米賣89元，但不是每間全家都有喔」只見貼出的影片，全家內就擺放烤玉米的保溫箱，另外還販售肉桂捲、千層餅、馬鈴薯等等，熟食部門瞬間壯大不少。
貼文一出，網友紛紛回應「以後超商有百元剪髮都不意外」、「哇賽...直接變小夜市」、「.......超商店員真難混」、「以後會不會賣章魚燒啊」、「越來越進化了台灣超商」、「有嗎？我家附近沒有賣啊」、「怎麼會有烤玉米啊？我家附近的沒有」、「在哪邊啊？全台灣全家都有嗎？」、「現在超商店員都要會十八般武藝欸」。
而事實上，原來這是全家才剛剛與逢甲夜市名店「炳叔烤玉米」合作推出的全新服務，目前全台灣僅有4間全家率先在十月底開始試賣，分別為台北市中山區「中賓店」、新北市板橋區「板橋板農店」、新北市新莊區「新莊北醫店」以及新北市中和區「中和佳和店」，想在全家買到逢甲夜市知名烤玉米的民眾，可別跑錯家囉！（編輯：張嘉哲）