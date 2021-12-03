婚變江宏傑5個月！福原愛臉形變圓潤　一句話洩戀愛近況

日本桌球好手福原愛與江宏傑離婚後，至今5個多月，雙方恢單後生活都已走上正常軌道，江宏傑在綜藝節目表現亮眼，福原愛回歸運動專業，也頗獲好評，工作邀約不少，她上月底在微博發自拍照，氣色不錯、臉型變得圓潤多了，更大秀廚藝分享料理照，不過粉絲回饋一人吃飯的照片，她回覆「我也是」，似乎形單影隻，還沒有新的戀愛對象出現。





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▲福原愛工作邀約不少，自曝深夜外出上工。（圖／翻攝福原愛微博）

▲福原愛迷上義大利麵，拼貼了在家下廚的料理照。（圖／翻攝福原愛微博）

福原愛上月底在微博分享工作照，並發文「來紀念一下，第一次這個時間點出發去工作，大家世乒賽加油！」牆上時鐘顯示是深夜11點半，她戴著眼鏡素顏出鏡，相當可愛，大陸網友紛紛讚美她「仙氣飄飄」、「愛醬最美」、「半夜工作，真是勤勞的小蜜蜂」，喊話她快來中國和大家見面。





獲得中國網友的溫暖，在其他社群平臺都沒發聲的福原愛，隔天又發了美味料理照，詢問粉絲晚餐要吃什麼？她似乎迷上義大利麵，拼接了多張義大麵、燉飯照，都是同一系列碗盤，應該是在家烹飪的作品。福原愛熱情回覆粉絲留言，自曝喜歡吃麻辣火鍋、小龍蝦，酸辣土豆絲，冬天吃點熱呼呼正好，被問是否跟朋友一起聚會吃飯，她也表示，自己是一個人吃飯，「我這個兩個月的晚餐，剛好拼在一起好看」，並沒有和母親福原千代一起用餐。





▲粉絲分享一個人吃飯照片，福原愛留言：「我也是。」（圖／翻攝福原愛微博）

反觀江宏傑經歷婚變後，在綜藝節目《全明星觀察中》收穫了一大票朋友，難得放下心防，在鏡頭前淚流不止，描述撐過婚變的心路歷程，觀眾深受感動，對他好感度暴增，江宏傑錄製的《全明星運動會》第三季，即將趁熱播出，廠商相中他的影響力，邀請他合作品牌錶款活動，運動員的強碩體格，換上一身西裝外套搭配高領針織，展現紳士造型，連明星好友都誇他帥翻了！



