17700點保衛戰！台股早盤上下震盪逾百點、高端漲逾4%

我是廣告 請繼續往下閱讀
台股今日早盤以17720.93點、下跌3.95點開出，雖然一度翻紅來到17781.14點、上漲56.26點，但後繼無力，之後又翻黑，並失守17700點，一度下探17670.32點、下跌54.56點，之後又拉回至平盤震盪，目前小漲5點左右。
在類股表現上，今日盤面上以航運、生技醫療、化學生技醫療、玻璃陶瓷、光電及電子零組件類股表現較為強勁，盤中都有1%以上漲幅，而電子的半導體、通信網路表現疲弱，半導體類股目前跌逾0.6%，而傳產的油電燃氣、貿易百貨、食品、汽車類股也跌。
個股表現方面，電子權值股台積電盤中跌逾1%，大立光也跌0.5%以上，聯發科也跌逾0.4%左右，倒是聯電漲近2%，鴻海也漲近0.5%，而國巨也漲超過1%。傳產的航運股表現強勁，其中貨櫃三雄漲幅都超過1%，航空股的長榮航更漲2%，華航也有1%以上的漲幅。而傳出獲國際組織補助6千萬，並將台進行第3劑混打試驗的高端疫苗今日盤中股價也漲逾4%，一度來到252元。
金融股表現上，由於英業達子公司英穩達聲請宣告破產，也讓債權銀行苦不堪言，7家銀行「踩雷」新台幣18.7億元，兆豐銀行更是最大苦主，授信餘額達6億多元，也希望母公司英業達應出面負責。而今日兆豐金股價也開低，盤中雖一度翻紅，但目前仍下跌逾0.4%。
另外，國票金股東臨時會通過併購安泰銀案，雖然市場派大股東耐斯集團質疑程序有瑕疵，不排除提出訴訟，今日國票金股價以16元開高，之後在平盤之上震盪，而安泰銀行則是開平走低，一度下探16.5元，目前跌0.3%左右。至於爆出高層涉入購地掏空弊案的康和證券，今日股價開低走低，一度跌逾6%，股價下探13.1元，目前仍跌逾5%。