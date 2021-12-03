COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北市批全聯打疫苗「亂槍打鳥」　陳時中：目標打好打滿

▲今（3）日衛福部長陳時中表示，在外面打疫苗不是亂槍打鳥，目標還是希望能打好打滿。（圖／記者許若茵攝，資料照片）
▲今（3）日衛福部長陳時中表示，在外面打疫苗不是亂槍打鳥，目標還是希望能打好打滿。（圖／記者許若茵攝，資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-12-03 10:55:12｜2021-12-03 11:33:42

昨（2）日指揮中心透露，未來將在全台全聯、百貨賣場開設疫苗接種點，不過遭批是「亂槍打鳥」，今（3）日衛福部長陳時中接受媒體聯訪時表示，若民眾喜歡在醫院施打無可厚非，但在外面打也不是亂槍打鳥，目標還是希望能打好打滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央流行疫情指揮中心昨表示，因應變異株Omicron來勢洶洶，將著手進一步提高疫苗覆蓋率，並開放特定對象施打第3劑疫苗，為了提高疫苗打氣，將與大賣場、百貨公司合作，發言人莊人祥更透露已與全聯洽談，將在全台全聯開設174個疫苗接種點，屆時去打疫苗可能還會有贈品。

不過台北市副市長蔡炳坤認為，疫苗接種應回歸醫療院所，才比較不會浪費醫療人力，建議「與其亂槍打鳥」，不如設定族群目標。

陳時中今出席「第十三屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」演講，接受媒體聯訪時回應，民眾喜歡在醫院接種無可厚非，若醫院可近性夠，可以提升疫苗覆蓋率達成打好打滿，他樂觀其成，依照過去經驗可近性會影響疫苗施打率。

不過，陳時中強調，在外面打也不是亂槍打鳥，過去流感疫苗接種時都有相關經驗，認為目標就是讓民眾盡量施打疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
48%52%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀