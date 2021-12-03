北市批全聯打疫苗「亂槍打鳥」 陳時中：目標打好打滿
昨（2）日指揮中心透露，未來將在全台全聯、百貨賣場開設疫苗接種點，不過遭批是「亂槍打鳥」，今（3）日衛福部長陳時中接受媒體聯訪時表示，若民眾喜歡在醫院施打無可厚非，但在外面打也不是亂槍打鳥，目標還是希望能打好打滿。
記者許若茵／台北報導
2021-12-03 10:55:12｜2021-12-03 11:33:42
中央流行疫情指揮中心昨表示，因應變異株Omicron來勢洶洶，將著手進一步提高疫苗覆蓋率，並開放特定對象施打第3劑疫苗，為了提高疫苗打氣，將與大賣場、百貨公司合作，發言人莊人祥更透露已與全聯洽談，將在全台全聯開設174個疫苗接種點，屆時去打疫苗可能還會有贈品。
不過台北市副市長蔡炳坤認為，疫苗接種應回歸醫療院所，才比較不會浪費醫療人力，建議「與其亂槍打鳥」，不如設定族群目標。
陳時中今出席「第十三屆紀念王創辦人永慶先生國際醫學教育研討會」演講，接受媒體聯訪時回應，民眾喜歡在醫院接種無可厚非，若醫院可近性夠，可以提升疫苗覆蓋率達成打好打滿，他樂觀其成，依照過去經驗可近性會影響疫苗施打率。
不過，陳時中強調，在外面打也不是亂槍打鳥，過去流感疫苗接種時都有相關經驗，認為目標就是讓民眾盡量施打疫苗。
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