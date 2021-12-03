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開視訊會議！奴才中途上廁所　回來見「貓主管」幫盯螢幕

▲日本一名貓奴開視訊會議中途上廁所，回來時驚見愛貓在幫忙「開會」！（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲日本一名貓奴開視訊會議中途上廁所，回來時驚見愛貓在幫忙「開會」！（圖／twitter帳號catmotimaru）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 11:07:16

原來養貓千日，就是要用在這時啊！日本一名貓奴日前正居家工作，日前正在開視訊會議時，奴才中途跑去上廁所，殊不知回來時竟看見愛貓乖巧地趴在桌上認真地盯著電腦螢幕，模樣彷彿在「認真開會」，網友看了都笑說：「貓主管來開會啦！」。

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▲「麻糬丸」是一隻可愛的網紅貓。（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲「麻糬丸」是一隻可愛的網紅貓。（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲由於牠個性愛撒嬌又黏人，深受不少粉絲的喜愛。（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲由於牠個性愛撒嬌又黏人，深受不少粉絲的喜愛。（圖／twitter帳號catmotimaru）
原來這隻會開會的貓咪，是日本的網紅貓「麻糬丸（もちまる）」，因為討喜的外表加上黏人愛撒嬌的個性，深受許多粉絲喜愛，也因為牠總是很懂得刷存在感，因此奴才幾乎天天都會分享牠逗趣的生活日常。日前奴才正在家裡開視訊會議，中途去了一趟廁所，沒想到回來時發現麻糬丸竟然將上半身趴在桌子上，兩隻小手手整齊地併攏放著，眼睛專注地盯著筆電螢幕，彷彿牠也在參加開會，專心聆聽同事在說什麼，奴才看到後覺得實在太有趣，忍不住立刻拍下來分享在網路上！

▲日前奴才在家裡開視訊會議，中途跑去上廁所，沒想到回來時發現麻糬丸正在盯著螢幕幫忙「開會」。（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲日前奴才在家裡開視訊會議，中途跑去上廁所，沒想到回來時發現麻糬丸正在盯著螢幕幫忙「開會」。（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲麻糬丸：本喵來聽聽看大家有沒有認真工作？（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲麻糬丸：本喵來聽聽看大家有沒有認真工作？（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲麻糬丸：啊～開會好累啊！（圖／twitter帳號catmotimaru）
▲麻糬丸：啊～開會好累啊！（圖／twitter帳號catmotimaru）
麻糬丸的照片才分享短短3天，就已累積超過21.8萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「我想參加這個會議」、「原來是貓主管開會啦」、「以後都換牠開會好了」、「貓咪認真盯著螢幕的樣子好可愛」、「被這樣的貓同事盯著看，會議根本無法集中精神啊！」、「現在的貓都不簡單，還要幫忙奴才工作了」。（編輯：陳珮瑜）


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