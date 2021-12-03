高雄3歲女童遭洗車噴槍灌肺奪命 生父重判10年定讞
高雄市一名鄺姓男子在2019年1月20日帶女兒前往加油站自助洗車，女童因空氣噴槍強勁氣流噴入口中，高壓氣體灌入體內喪命。鄺男一審依過失致死罪嫌判處1年10月徒刑，但生母不服提起上訴，高雄高分院二審撤銷原判決，改以成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑10年。最高法院今（3）日駁回上訴定讞，鄺男判處10年有期徒刑確定。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 11:33:01｜2021-12-03 12:25:40
本案因為情節離奇，當年引發社會高度關注。當天鄺男駕駛自用小客車搭載3歲女兒前往加油站附設自助整理區時，讓女兒坐在車輛副駕駛座；結果女童竟因空氣噴槍強勁氣流噴入口中，高壓氣體灌入體內造成臟器破裂致死。
鄺男起初辯解是女童貪玩，自己口含噴槍灌入氣體而死。但女童母親不服提起上訴，直呼希望能幫女兒找回真相，讓女兒走得明白，要鄺男負起應負責任。
而二審判決書指出，鄺男手持自助整理區所提供空氣噴槍清理車輛內部時，曾不慎對女兒臉部噴擊高壓氣體，並將噴槍遺留在車內副駕駛座處附近。若是女童自行把玩，也難以一次按壓如此高壓氣體而未因不舒服放開噴槍。且當時鄺男就在車前，卻也並未有阻止動作，故改依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，重判10年。而今日最高法院駁回上訴，鄺男確定判處10年有期徒刑定讞。（編輯：倪浩軒）