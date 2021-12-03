離婚後一雙兒女住哪？大S、汪小菲早就爭論過

大S和汪小菲因為疫情被迫分隔兩地，導致感情生變，外界關心的不只是9億資產分配，還有他們的一雙寶貝兒女。大汪都極度寵愛子女，未來孩子要留在台灣，或改住北京都是話題，其實，大S早在出版育兒書籍《老娘駕到》，分享婚後生活時，就透露過兩人為此曾有爭論。

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▲大S當初生下女兒前，汪小菲（左）允諾讓孩子留在台灣。（圖／汪小菲微博）

大S當初為了懷孕費盡千辛萬苦，開戒吃肉、不間斷進補，才順利懷上女兒汪希玥，她在書裡提過，起初不知道性別，還放狠話說「如果是男生，我就要對他採取軍事教育，一個口令一個動作，要把他培養成對社會有貢獻的人」，準備用「很硬」的方式教育小孩，只要他稍微一點軟弱，就要狠心把他送到北京，讓他在凜冽的空氣裡生活。





沒想到性別揭曉後，大S發現懷的是女兒，收回那些要求，只希望女兒平安長大，被汪小菲笑說「怎麼差別這麼大」，大S還問「女生你要帶回北京養嗎？」汪小菲當場說「不要，女生在台灣養」。孰料，汪小菲之後又改變想法，「等孩子出生之後，本來很堅持要把女兒留在台灣的爸爸，又吵著要帶她回北京，一直吵吵鬧鬧」。





大S婚後曾在北京待過一段時間，因乾燥空氣曾經流鼻血，非常不適應，又沒有親友陪伴，決定返台居住。她認為，台灣的氣候四季如春，到處都有公園綠地，適合居住，北京空氣對皮膚不好，不適合女孩生活。大S說，如果當時生男孩，現在可能已經在北京，能騎在馬背上奔跑了。





▲大S費盡千辛萬苦生了一雙兒女，差點丟了性命。（圖／翻攝大S微博）

當初大S將育兒點滴，都寫在書裡，如今大陸網友瘋傳這些內容，感嘆強勢的大S背後付出很多，其實為子女犧牲不少，一直把兒女照顧得很好，現在小玥兒都要長大上學了，若要讓他們離開媽媽身邊，實在是捨不得，「感覺大S家的氛圍更適合帶小孩，家人、朋友也多」。



