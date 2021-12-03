藍委批公務預算宣傳公投！蘇貞昌反酸：國民黨國庫通黨庫
1218公投倒數，國民黨認為行政院用公務資源宣傳公投反方立場，質疑行政不中立。行政院長蘇貞昌面對藍委質疑反酸國民黨才是國庫通黨庫。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-03 12:22:09｜2021-12-03 12:23:23
立法院院會今日邀請行政院長蘇貞昌報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」編製經過並備詢。國民黨立委陳以信質疑11月13日蘇貞昌搭乘行政專機到台南宣講公投，用公務預算宣講公投違背行政中立，並質疑行政院是公投反方有設立辦事處嗎?因為《公民投票法》規定必須設立辦事處才能宣傳。
蘇貞昌回應表示，中選會是主辦機關，已經說明行政院是反方，宣講公投是義務，且行政院是當然反方不必設辦事處。
陳以信表示，以前馬政府進行黨務行程搭乘專機，都是由國民黨出錢，質疑民進黨政府就連蔡英文總統跑私人行程搭專機都用公務預算，「民進黨是沒錢嗎?為何要揩國家的油」，蘇貞昌反酸表示，「不會像國民黨揩國家的油，國民黨是國庫通黨庫。」
陳以信最後表示，行政院違法宣講公投，以後要面臨行政彈劾，蘇貞昌回應表示，行政院是當事人，當然要依法宣講。