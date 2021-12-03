神秘男女夜赴林秉樞房間收行李 身分曝光！與「她」有關
檢警持續偵辦高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，警方今（3）日凌晨重回林秉樞飯店房間搜索，發現當時房內有1男1女正在收拾林秉樞的行李，遂帶回釐清案情，事後已遭請回。據了解，兩人真實身分為林秉樞日前被拘提時，同在飯店房內的長髮妹的姊姊與弟弟。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 12:28:40
高嘉瑜昨（2）透過律師向檢方表示，林秉樞交給警方的黑色豆腐頭隨身碟（Qubii），和用來拷貝她手機資料的白色豆腐頭隨身碟不同。警方今日凌晨重回板橋馥華飯店，再度搜索林秉樞所住的房間，結果發現林秉樞房內還有另外兩人，1男1女，正在幫林秉樞收拾行李。
據了解，兩人供稱受託前往幫忙收拾行李，而原來他們正是林秉樞日前被拘提時，在房間內陪伴林秉樞身旁的長髮妹的姊姊與弟弟。
警方訊後將兩人列為證人，且查扣證物後便放兩人離去。據悉，高嘉瑜所說的白色豆腐頭仍未查獲，警方並未從兩人身上查扣到特別證物。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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