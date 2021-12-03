雅虎十大熱搜商品榜！2到5名跟疫情有關 冠軍不意外是它
Yahoo奇摩搜尋今（3）日公布今年10大熱搜話題商品統計排行，其中熱搜冠軍為iPhone 13，第二名則是暖暖包，其次的第三到五名則都是與防疫相關，分別為血氧機、酒精、口罩，顯示在疫情的影響下，民眾對於防疫物資的需求上升，直接反映到熱搜排行上。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-03 13:34:38｜2021-12-03 14:01:41
今年蘋果準時發表iPhone 13系列，大大加強了拍照和錄影功能，搭配台灣為了振興國內經濟，推出5倍券好康，讓更多的民眾願意在2021年換新機，也因此iPhone 13穩坐今年熱搜冠軍。而熱搜第二名是入冬後大家想買卻買不到的暖暖包，隨著首波冷氣團報到後，民眾超前部署的心態，也讓暖暖包快速衝上熱搜關鍵字的榜單上。
至於第三到第五名則和疫情有很大的關聯，從第三名開始，血氧機是因為本土疫情爆發後，國內確診案例頻傳猝死個案，引發大家對於「快樂缺氧」致死的擔憂，興起一股搶購血氧機、販售假貨血氧機等問題，也讓血氧機成為熱搜第三名。
第四名則是人手一瓶的酒精！分別蟬聯了2020年和2021年兩年熱搜榜，因為疫情導致民眾需求量大增，超商、超市與量販，更是一度出現短缺的現象，也常掀起民眾恐慌性搶購。第五名則是口罩，口罩本來是2020年熱搜商品冠軍，但是考量現在供貨穩定，所以排名稍稍下降。
其他榜單部分，第六名是電暖器、第七名switch、第八到第十名則分別是額溫槍、快篩試劑與普拿疼，多也與疫情有相關，比較特別的還有韓國天團BTS防彈少年攜手麥當勞推出的套餐，當時推出掀起粉絲瘋狂支持外，還引發社群打卡潮，也因此擠進熱搜第20名。