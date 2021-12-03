范少勳零距離激戰莫允雯　「只貼薄薄一層紙就上陣」

即將在聖誕夜火辣上映的電影《不想一個人》，演員范少勳、莫允雯、温貞菱獻出從影以來最大尺度的突破演出，電影激情版海報最新曝光，揉胸、摸褲襠大膽狂放的動作讓人害臊，再搭配鮮豔的桃紅色背景更增添迷幻效果，為了追求真實感，莫允雯自曝：「連nu bra、胸貼都沒有，只貼了薄薄的一層紙就上陣！」她也透露自己手機裡有一支長達13分鐘、一刀未剪的床戲側拍，在長時間拍攝激烈床戲後，多少會因流汗、大動作而滑落，只能依靠彼此的默契互相掩護不走光。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-03 13:20:00
電影《不想一個人》釋出最新激情版海報，即使兩人都穿著衣服，仍能感受到炙熱的情感流動，范少勳、莫允雯兩人羞稱，真的把自己最赤裸的一面獻給對方了。范少勳也直呼床戲真的很難拍，難的不是要脫衣上陣，而是抓到導演范揚仲想要的感覺，他說：「有時候可能只是一個毛細孔或呼吸之間的變化，導演都能感受到我們之間有沒有愛，在這之中又必須保護對方，並且把動作跟鏡頭配合起來。」
《不想一個人》由金鐘導演范揚仲編導，演員范少勳、莫允雯、温貞菱帶來從影以來最大尺度的突破演出，范少勳有別於以往陽光的形象，在片中飾演皮條客大談格差戀，愛上飾演藝廊經理的莫允雯，而愛著他的是青梅竹馬、飾演傳播妹的温貞菱，他們在孤獨之中碰出激情的火花。温貞菱更以本片入圍今年金馬獎最佳女配角，在奔放不羈的表演中細膩詮釋曾經愛過、好像放棄又餘情未了的狀態。