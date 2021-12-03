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澳洲出現首例Omicron本土病例　但解封計畫不變

▲澳洲通報首例Omicron變異株社區感染，患者是一名沒有海外旅行史的學生。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲通報首例Omicron變異株社區感染，患者是一名沒有海外旅行史的學生。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-03 14:15:17

（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲今天通報首例Omicron變異株社區感染，患者是一名沒有海外旅行史的學生。不過當局認為疫苗覆蓋率夠高，加上Omicron嚴重性與傳播程度未明，仍堅定實施解封計畫。

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法新社報導，儘管澳洲禁止非公民入境、同時限制來自非洲南部國家航班，但在最大城市雪梨仍發現這起感染病例。

新南威爾斯州衛生當局表示，「這起病例沒有海外旅行史，也未接觸有海外旅行史的人」，強調正展開進一步調查與接觸者追蹤。

澳洲還發現9例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例，但皆為入境旅客。

這起最新案例顯示，Omicron變異株可能已在社區中更廣泛傳播。

這名學生於雪梨西部就讀的Regents Park Christian School已關閉，他的家人據說也正在隔離。

根據路透社，新州衛生部長哈薩德（Brad Hazzard）對記者說：「傳播問題向來令人憂心，但我們仍需正確看待問題。」他解釋何以人口最多的新州，未逆轉因Delta變異株疫情而在7月嚴格封鎖後的分階段解封政策。

哈薩德說：「目前世界各地還不清楚這種特定變異株，是否會帶來先前變異株帶給我們的問題。」

當局表示，16歲以上人口COVID-19疫苗覆蓋率高達87%，對於來勢洶洶的新變異株，已做好萬全準備。

其他國家出現大規模染疫病故人數，但在澳洲嚴格防疫政策下並未出現。自COVID-19疫情爆發以來，澳洲累計約21萬2000人確診與2000人病故。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1101203

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