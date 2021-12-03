雅虎年度十大爆紅商品 防疫物資霸榜！第二名現在還在搶
Yahoo奇摩搜尋今（3）日公布了今年10大爆紅商品，以及進一步分析這些商品是在哪一天爆紅！其中第一名由酒精拿下，爆紅日期正是5月17日，當週正好也是台灣疫情爆發的時候，民眾的恐慌心理，一度讓好不容易供應趨穩定的酒精又開始缺貨，超商超市都出現民眾的搶購現象，因此登上爆紅商品冠軍了！另外榜單前五名中，除了第二名的暖暖包以外，包括第三名的普拿疼、第四名的防護面罩與第五名的次氯酸水，都和防疫有正相關，顯見今年的本土疫情對台灣民眾的商品需求，帶來了明顯又直接的影響。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-03 14:01:09
在爆紅商品榜第二名是暖暖包，爆紅的日期是1月12日，今年初冷氣團帶來濕濕冷冷的天氣，讓民眾搶購暖暖包，民眾囤貨的心理，導致一度出現賣場限購的窘境，不管是手握暖暖包還是貼式暖暖包，都出現缺貨之亂，也因此衝上年度熱搜榜眼。直到現在進入秋冬季，暖暖包依舊是民眾狂搶的商品，看來大家真的好怕冷啊！
而這次調查第三名，是很多網友意想不到不到的「普拿疼」，爆紅的日期在7月27日，正好因為7月進入新冠肺炎疫苗施打的高峰期，許多民眾打完之後怕「上車」，不少人都有預防性投藥、備藥需求以舒緩接種後的不適，都會購買普拿疼，普拿疼也因此衝上熱搜排行第三名。
至於第四第五名也是與防疫有相關的物資商品，分別是防護面罩（爆紅日為5月27日）與次氯酸水（爆紅日為5月17日)，都是在五月本土疫情大爆發的期間，民眾為了增強自我防護而登上熱搜爆紅。第六名則是與普拿疼同一天爆紅的維他命C，因為可以緩解發炎、疫苗副作用，也跟著成為疫情下的熱銷商品。
另外，第七名則是護目鏡、第八名飛機杯、第九名口罩支架，第十名防疫隔板。總計前十名中有八名都與疫情有關，顯示2021年台灣整體大環境還是受到疫情影響很深，相關爆紅單品都以防疫為優先。