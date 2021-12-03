百元剪髮漲價也沒差？「2原因」專家認證：靠它客人狂來
日前《NOWnews》報導百元剪髮不漲價的暗黑漏洞，引發了網友的熱議，原來很多百元剪髮已經悄悄漲價到1次120~150元，換算下來漲幅高達2成以上，卻仍以主打「百元剪髮」攬客。但不過無論如何，這樣的低價真的有辦法賺錢嗎？品質到底能不能接受考驗？實際詢問美髮業者，有多年經驗的設計師Venus表示，百元理髮主要靠衝量來賺取營收，「剪得快」才是重點，加上很多百元理髮的設計師都是新手，即便有跟客人溝通，有時候設計師也只會照自己意思去剪，成果如何真的就只能看運氣了！但真的有死忠的固定客群，這部分即便漲價還是很穩，有些設計師為了賺快錢就會來做。學者也認為，百元剪髮會成功的關鍵，在於目標客層相當明確，加上價格上確實與一般美髮業者有數倍的差異，即使價格成數上看起來漲頗多，但消費者的心理仍會覺得是「有感的划算」，「只要技術不會差太多，CP值夠高的印象就會存在，自然有生意上門，這就是百元剪髮的成功之道。」
記者張勵德/綜合報導
2021-12-03 13:07:27｜2021-12-03 13:26:33
Venus表示，據了解百元理髮的行情，是每個剪髮收入由老闆和設計師對分，店家每天大約可以剪20到100個客人不等，由於店面大多只能放2到3個位置，環境不大租金通常比較便宜，加上現在多以吸塵器清潔代替洗髮，所以一間店大約抓大約40~50萬元左右成本就開得起來。「我一個朋友做過百元剪髮，老闆兼設計師一個人做，每月大約是打平到小賺，如果多請一個人，就可以多賺一點點，但通常也只有2~3個設計師左右。」
由於百元理髮主要收入來源靠衝量，過來人都知道，經營上非常消耗體力，設計師普遍反映都蠻累的。Venus就說，因為很吃體力，所以做這行大部分都是年輕設計師，另一個主要的人才來源就是新手設計師，因為剛出道沒有經驗不敢剪，就來百元理髮可以「練手」，「當技術有點成熟之後就跳槽了！設計師流動率通常很高。」
Venus強調，百元理髮求快求量，平均剪一個頭大概只有10分鐘，因此大部分也只能幫客人修整、打薄，主要客群都以男性及小孩為主，女性就比較少。如果有客人在等，設計師手腳只會更快，很難談上有什麼設計。很多時候即便有和設計師溝通，但最後還是按照設計師的意思去剪，客人很難有機會表示意見。但以方便度來說，百元理髮是真的很方便又便宜，即時有點小漲，對於只想修整的客人來說還是划算，因此有很固定的市場，競爭也相當激烈。
文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳表示，百元理髮會成功的關鍵，最主要就在於目標客層相當明確，針對希望節省理髮費用的民眾，例如很多大人會帶孩子去剪，這樣的定價策略一開始就是成功的。另一方面，和市面上其他連鎖美髮業者，洗加剪基本起跳要數百元相比，百元理髮即使調漲價格，仍有數倍以上的差距，自然會產生一個心理上的區隔性，這樣的利差會讓消費者趨之若鶩。
鈕則勳也說，在設點上，百元理髮大多在交通方便或熱門地點，集客的效果自然很好，只要技術不要太差，即便服務沒有特別好，加乘起來都會讓消費者有「CP值很高」的印象，這就是百元理髮屹立不搖的主因。
不過鈕則勳認為，隨著百元理髮價格不斷攀升，已經在逐漸縮小與一般美髮業者的利差，如果服務水平沒有相對應提升，或是提出有感的促銷留住客戶，只是不斷調漲價格，總有一天會慢慢失去消費者青睞，這也是主打CP值的商家需要特別注意的地方。