囂張惡男辱罵女列車長！逼入角落還作勢揮拳 台鐵回應了
太囂張！一位男子昨（2）日於潮州到嘉義的3212次台鐵區間車上，在下午2點左右因置放自行車問題與女列車長起爭執，結果男子不但不聽勸誡，還出言辱罵，更將女列車長逼入角落，作勢揮拳要打人。惡劣行徑被網友爆料後，引發眾怒。台鐵回應表示，已通報鐵路警察處理。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 13:41:52
有網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，分享一段男子與女列車長衝突的影片。男子態度囂張，不斷出言「妳以為我會怕妳喔」、「安抓（怎樣）」等語挑釁，還逼近女列車長，作勢要揮拳打人。女列車長則不斷強調「你不要過來喔」。
對此事件台鐵表示，事情起因是男子隨意置放自行車，列車長要求男子放在正確位置，男子不肯，因此發生口角衝突，過程中還威嚇罵三字經髒話。
台鐵指出，列車長通報鳳山站處理，到站後便請男子下車。但因為鳳山站沒有鐵路警察，遂請值班站長協助，沒有把當事人留下來，男子下車後自行離去。
台鐵強調，後續已通報鐵路警察處理，但該列車長並無意提告，不過仍會請同仁配合鐵路警察調查。台鐵表示，目前都有配置防狼噴霧，會再加強相關教育訓練，維護乘務人員安全。（編輯：倪浩軒）