獨／小煜錄《全明星》「老婆貼心陪練」 期待二寶是女兒
藝人楊奇煜（小煜）去年8月宣布與護理師言兒結婚，隨後又無預警當爸，今年1月迎來兒子「Mujo」，而昨（2）日晚間又稍來好消息，言兒再度懷上二寶，他今（3）日出席《全明星運動會》第三季開播記者會，隨後接受《NOWnews今日新聞》訪問時，透露自己希望第二胎是女兒。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-03 15:33:30｜2021-12-03 15:43:20
小煜透露加入《全明星運動會》第三季後，每天都很忙碌，對老婆有些愧疚，他開玩笑說：「我每天都跪著回家。」他大讚老婆非常貼心，去練習時都願意陪在身旁，即便2人有爭執也願意好好溝通。但因為老婆懷孕後體力變差，常常一回家就會直接睡著，有時候可能連飯都吃不下，讓他很心疼。
小煜透露目前與老婆還不知道二寶的性別：「醫生有寫在字條上，交給朋友去準備性別揭曉派對，所以朋友們已經先知道了。」也表示私心期待是女兒，除了比較貼心之外，也能與兒子湊齊一個「好」字，至於是否計畫拚第三胎，小煜坦言暫時不會，認為先把2個孩子照顧好比較重要。
由於小煜手上目前有音樂劇、新單曲宣傳和《全明星》錄影等工作，且老婆本身也是一名護理師，繁忙的夫妻倆時常錯過產檢時間，不過他表示等到明年4月初老婆預產期後，就會盡量減少通告量。至於迎來二寶後的生活改變，小煜透露自己在開銷上變得更節省，開玩笑說：「我第一胎都坐公車，現在大概只能走路了吧！」
小煜昨晚透過IG曬出Mujo趴在媽媽孕肚上的合照，可愛的眼神令人著迷，渲染滿滿溫馨氛圍。事實上，二寶並不在夫妻倆的計畫之內，由於2人工作都十分忙碌，所以雖然言兒已經懷孕半年，卻沒有和生第一胎一樣，週週都去婦產科報到。