總統「辣台派開講」明登場 25位Podcaster拚四個不同意
總統蔡英文明（4）日將在台北市1919藝文中心舉辦「辣台派開講 1218返鄉日」活動，盼在1218公投前，和支持者說明執政成果，呼籲大家12月18日記得返鄉投票。蔡英文近日在官方Line@上公布活動嘉賓名單，包括主持人民進黨立委林楚茵、無黨籍立委林昶佐、台北市議員「呱吉」邱威傑，特別的組合讓網友紛紛表示期待。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-03 13:58:12｜2021-12-03 14:04:44
民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，活動當天除了上述KOL和政治人物演講外，更有神秘嘉賓將驚喜現身。現場另有25位Podcast頻道播客將現身參與關心公投議題，包括先前曾訪談過蔡英文的「敏迪選讀」，以及法律科普頻道「法客電台BY 法律白話文運動」等。
范綱皓表示，現場也安排了音樂表演，由來自大支領軍的饒舌品牌「人人有功練」，大嘻哈時代選手「顏冠希」、「 魏買加」，演唱「四個不同意」饒舌歌，希望透過音樂的力量，一起呼籲大家在公投投下四個不同意。
范綱皓補充，「辣台派開講」如同社群之夜，主打新型態的社群互動與政治參與，是蔡英文結合線上與線下的新創活動品牌。延續過去舉辦過的社群之夜，本次辣台派開講「1218返鄉日」一樣主打社群互動體驗，現場參與者都是直接在蔡英文總統官方LINE@進行網路報名到場，透過數位科技和LINE@，現場觀眾可以直接互動並參與抽獎。
范綱皓提醒，活動報名已經截止，但當天參與線上直播的觀眾也可以輸入關鍵字，獲得限定同框照。明日晚間7點，歡迎大家鎖定蔡英文總統和民進黨的官方臉書和YouTube頻道，一起參與直播互動。