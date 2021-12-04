小優搞笑模仿「被本尊突襲」 高嘉瑜唱歌威力嚇壞老師
由孫協志、王仁甫所主持的《明星許願池》，日前特別企畫「模仿主題」邀請到洪都拉斯擔任教授，並請到小優搞笑模仿「高嘉瑜」，而本尊竟也親臨現場，並跟小優合唱高難度歌曲《煎熬》，怎料高嘉瑜不小心太忘我，唱快了一個小節，綜藝效果十足的她，讓現場來賓哈哈大笑。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-04 09:40:00
小優在節目中坦言，當初接到通告時，覺得這是一個非常大的挑戰，因為從來沒有模仿過高嘉瑜，所以反覆地觀察她說話的樣子和她如何唱歌，沒想到在家練歌練到被鄰居抗議，現場小優跟高嘉瑜還一起合唱了李佳薇《煎熬》，只是唱到副歌高點時，2人的合唱威力太強，連經驗老道的keyboard老師都落了一拍，意外增添「笑」果。
主持人王仁甫更提出想跟高嘉瑜合唱，想要挑戰看看身為專業歌手是否會被高委員影響，沒想到才一下歌，心狠「手」辣4個字的歌詞，王仁甫就唱成心狠「so」辣差點笑場，之後更把第二段歌詞唱錯，現場直接喊卡重來，這讓高嘉瑜笑得開懷：「自己是被政治耽誤的歌手，而王仁甫則是被歌手耽誤的政治。」說話風格幽默逗趣。
斜槓健身教練的張楷這次則模仿張學友，今年初獲得了健美比賽冠軍，現場更直接邊擺健美pose邊學張學友唱歌，無厘頭的畫面讓眾人大喊：「這樣是合理的嗎？」而另一個模仿張學友的大飛，更被迫脫去外衣，露出最近健身有成的身材，要與教練大比拚，但比不過張楷的大飛，硬被脫去上衣表示:「真是令人鼻酸！」