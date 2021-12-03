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Omicron恐成主流毒株！星國醫警告：3到6個月內攻陷全球

▲Omicron變種病毒持續在全球擴散，有專家警告恐怕會在3至6個月內，成為全球主要流行毒株。（圖／美聯社／達志影像）
▲Omicron變種病毒持續在全球擴散，有專家警告恐怕會在3至6個月內，成為全球主要流行毒株。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-03 15:02:55

Omicron變種病毒來勢洶洶，除了從非洲南部入境的確診病例外，美國、澳洲、韓國等地也開始有本土病例傳出，社區傳播的危機已迫在眉睫。有新加坡的傳染病專家預測，Omicron將在未來3至6個月成為全球主流病毒株。

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根據美國《消費者新聞與商業頻道》(CNBC)報導，新加坡傳染病專家梁浩楠(Leong Hoe Nam，音譯)受訪時表示，Omicron極可能在未來3至6個月內攻陷全球，目前看來，接種加強劑疫苗或可提供不錯的防護力，降低重症機率。

然而，雖然多家知名藥廠都已聲明，有能力在數月內迅速研發出針對Omicron變種病毒的疫苗，但研發、測試、生產和配送都需要時間，由於Omicron傳染力強，屆時恐怕已有許多人遭到感染。

紐約市醫院系統傳染病學家馬達德(Syra Madad)則認為，Omicron雖可能降低疫苗效力，但這項推測仍有待觀察，現有疫苗應仍具對抗Omicron的部分保護力。

在各國忙著封鎖邊界，希望將Omicron阻絕於國門之外時，南非數據顯示，Omicron在當地迅速傳播，3天內新增病例多了近3倍，再感染率也有上升趨勢，可能是先前感染所產生的抗體，對Omicron的防護力較低。南非國家傳染病研究所2日在聲明中表示，從當地去年3月到今年11月27日的常態性監控數據分析可看出，Omicron的再感染風險曲線，遠比第2波、第3波疫情的Beta和Delta變異株還高。

專家憂心，Omicron恐已成為南非主流病毒株，並發展出某種免疫逃脫的能力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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