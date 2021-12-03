Omicron恐成主流毒株！星國醫警告：3到6個月內攻陷全球

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然而，雖然多家知名藥廠都已聲明，有能力在數月內迅速研發出針對Omicron變種病毒的疫苗，但研發、測試、生產和配送都需要時間，由於Omicron傳染力強，屆時恐怕已有許多人遭到感染。
紐約市醫院系統傳染病學家馬達德(Syra Madad)則認為，Omicron雖可能降低疫苗效力，但這項推測仍有待觀察，現有疫苗應仍具對抗Omicron的部分保護力。
在各國忙著封鎖邊界，希望將Omicron阻絕於國門之外時，南非數據顯示，Omicron在當地迅速傳播，3天內新增病例多了近3倍，再感染率也有上升趨勢，可能是先前感染所產生的抗體，對Omicron的防護力較低。南非國家傳染病研究所2日在聲明中表示，從當地去年3月到今年11月27日的常態性監控數據分析可看出，Omicron的再感染風險曲線，遠比第2波、第3波疫情的Beta和Delta變異株還高。
專家憂心，Omicron恐已成為南非主流病毒株，並發展出某種免疫逃脫的能力。
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