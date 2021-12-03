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台積電投資高雄　謝金河讚：翻轉失落30年！拉近南北房價

▲財信傳媒董事長謝金河認為，失落30年的高雄期盼台積電投資已久，未來投資到位，有望拉近南北房價落差。 （圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河認為，失落30年的高雄期盼台積電投資已久，未來投資到位，有望拉近南北房價落差。 （圖／記者葉政勳攝 , 資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-12-03 15:11:46

台積電之前正式宣佈，將於楠梓的中油煉油廠設立新廠，預計2022年動工，2024年投產。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，失落30幾年的高雄人很期待台積電來投資，「徹底翻轉大高雄」，更預言未來如果投資到位，有機會縮小南北房價落差，提升高雄人的在地價值。

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謝金河昨（2）日在臉書發文表示，「車行高雄街頭，抬頭看見『榮耀高雄』四個大字，曙名煙斗雄的人跪求台積電來高雄投資，遠遠望去，這兩排紅色大字，非常具有震撼力。也可以看出，失落卅幾年的高雄人很期待台積電來投資，徹底翻轉大高雄。」

▲業者揭叩謝看板「感謝市府排除萬難、極速完成，感謝台積電進駐設廠、榮耀高雄」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.18）
▲業者揭叩謝看板「感謝台積電進駐設廠、榮耀高雄」。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.18）
謝金河回憶，「高雄的上一個高峰出現在80年代，這個繁榮從南高雄開始，從寶成建設蓋大樓，到林宏宗的宏總集團，然後是長谷的世貿聯合國，到陳由豪的東帝士蓋八五大樓...這些蓋高樓的建設集團，到了90年代都倒下，高雄從此變成邊陲，房價也一落千丈。」

謝金河指出，「高雄失落卅年，主因是企業沒有到高雄投資，除了中鋼在南高雄撐起一片天，期間鴻海郭董一度要在高雄投資軟體園區，後來支票沒有兌現。高雄缺乏大型投資案，高雄的年輕人只好北上當北漂族。高雄人的失落終於在2018年，高雄人把堵爛票投給韓國瑜引爆。」

謝金河認為，「這些年執政黨努力落實大南方計劃，台南在短短幾年時間，從文化古都逐漸蛻變成科技新都。有了南科效應，高雄人都希望台積電到中油舊廠址設廠，這是翻轉高雄的最重要時刻，有了台積電來，可以形成新的產業聚落，真正帶動高雄的投資。如果台積電成熟製程落腳在中油舊煉油廠，那麼從高鐵左營車站到南梓科技園區，再拉到岡山，橋頭，到路竹，會形成一個新科技廊帶，高雄的投資到位，從台南延伸到高雄的大南方計劃，很可能是翻轉台灣尾的最大動能。」

謝金河最後預言，「過去台南，高雄的房價都是一字頭，高雄的豪宅價格只有台北的十分之一，未來如果投資到位，這個南北巨大落差就會有縮小的機會，高雄人的在地價值也可以提升」。（編輯：倪浩軒）

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