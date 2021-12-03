台積電投資高雄　謝金河讚：翻轉失落30年！拉近南北房價

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謝金河回憶，「高雄的上一個高峰出現在80年代，這個繁榮從南高雄開始，從寶成建設蓋大樓，到林宏宗的宏總集團，然後是長谷的世貿聯合國，到陳由豪的東帝士蓋八五大樓...這些蓋高樓的建設集團，到了90年代都倒下，高雄從此變成邊陲，房價也一落千丈。」
謝金河指出，「高雄失落卅年，主因是企業沒有到高雄投資，除了中鋼在南高雄撐起一片天，期間鴻海郭董一度要在高雄投資軟體園區，後來支票沒有兌現。高雄缺乏大型投資案，高雄的年輕人只好北上當北漂族。高雄人的失落終於在2018年，高雄人把堵爛票投給韓國瑜引爆。」
謝金河認為，「這些年執政黨努力落實大南方計劃，台南在短短幾年時間，從文化古都逐漸蛻變成科技新都。有了南科效應，高雄人都希望台積電到中油舊廠址設廠，這是翻轉高雄的最重要時刻，有了台積電來，可以形成新的產業聚落，真正帶動高雄的投資。如果台積電成熟製程落腳在中油舊煉油廠，那麼從高鐵左營車站到南梓科技園區，再拉到岡山，橋頭，到路竹，會形成一個新科技廊帶，高雄的投資到位，從台南延伸到高雄的大南方計劃，很可能是翻轉台灣尾的最大動能。」
謝金河最後預言，「過去台南，高雄的房價都是一字頭，高雄的豪宅價格只有台北的十分之一，未來如果投資到位，這個南北巨大落差就會有縮小的機會，高雄人的在地價值也可以提升」。（編輯：倪浩軒）