COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

屏東小琉球迎王壓軸登場　東港警全力投入維安

▲屏東三大迎王祭第三場，辛丑正科(三年一科)小琉球三隆宮迎王平安祭典，今3日上午7時起由漁船乘載大正神轎組成船隊『巡港腳』遶行琉球島嶼一週。（圖／東港警分局提供, 2021.12.03）
▲屏東三大迎王祭第三場，辛丑正科(三年一科)小琉球三隆宮迎王平安祭典，今3日上午7時起由漁船乘載大正神轎組成船隊『巡港腳』遶行琉球島嶼一週。（圖／東港警分局提供, 2021.12.03）

記者黃正忠／屏東報導

2021-12-03 19:00:00

屏東三大迎王祭第三場，辛丑正科(三年一科)小琉球三隆宮迎王平安祭典，於3日至9日止一連7天，今3日上午7時起由6艘漁船乘載大正神轎組成船隊『巡港腳』遶行琉球島嶼一週，再於中午14時許在小琉球中澳沙灘海邊盛大舉行「請王」儀式揭開序幕。東港警察分局為使迎王祭典期間治安維護及交通管制工作順利，每日調派80餘人次交通管制區。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲大正神轎隊伍前往碼頭準備登船遶行琉球島嶼一週，東港警分局員警於路口管制交通。（圖／東港警分局提供, 2021.12.03）
▲大正神轎隊伍前往碼頭準備登船遶行琉球島嶼一週，東港警分局員警於路口管制交通。（圖／東港警分局提供, 2021.12.03）
東港警分局表示，第一天琉球鄉中澳沙灘請王會場路口管制路段如下：ㄧ、觀光路、三民路口。二、三民路140號旁巷口。三、三民路城隍廟前路口。四、白沙碼頭往中澳沙灘入口處。五、白沙碼頭安檢所前管制四輪以車輛進入免稅店前道路(機車未管制)。六、以上路段3日上午10-18時開始實施交通管制。

為因應往返小琉球大批人潮及停車需求，東琉碼頭各船公司已加開船班疏運，針對遊客停車問題，東港警分局提醒，東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場， 如往返東港-小琉球，或至華僑市場用餐，可依序進場停放。

▲東港警分局員警於碼頭實施車輛交通管制。（圖／東港警分局提供, 2021.12.03）
▲東港警分局員警於碼頭實施車輛交通管制。（圖／東港警分局提供, 2021.12.03）
東港警分局長林文煜表示，三年一科小琉球迎王平安祭典，大批信徒、遊客將湧進這美麗的島嶼，員警抱持著辦喜事、服務心及同理心來服務群眾，共襄盛舉迎王活動，期使辛丑正科迎王祭典順利圓滿。東港警分局祝大家出門歡喜看熱鬧，平安回家歸。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
47.28%52.72%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀