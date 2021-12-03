屏東小琉球迎王壓軸登場　東港警全力投入維安

屏東三大迎王祭第三場，辛丑正科 ( 三年一科 ) 小琉球三隆宮迎王平安祭典，於 3 日至 9 日止一連 7 天，今 3 日上午 7 時起由 6 艘漁船乘載大正神轎組成船隊『巡港腳』遶行琉球島嶼一週，再於中午 14 時許在小琉球中澳沙灘海邊盛大舉行「請王」儀式揭開序幕。東港警察分局為使迎王祭典期間治安維護及交通管制工作順利，每日調派 80 餘人次交通管制區。

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▲大正神轎隊伍前往碼頭準備登船遶行琉球島嶼一週，東港警分局員警於路口管制交通。（圖／東港警分局提供, 2021.12.03）

東港警分局表示，第一天琉球鄉中澳沙灘請王會場路口管制路段如下：ㄧ、觀光路、三民路口。二、三民路 140 號旁巷口。三、三民路城隍廟前路口。四、白沙碼頭往中澳沙灘入口處。五、白沙碼頭安檢所前管制四輪以車輛進入免稅店前道路 ( 機車未管制 ) 。六、以上路段 3 日上午 10 時 -18 時開始實施交通管制。

為因應往返小琉球大批人潮及停車需求，東琉碼頭各船公司已加開船班疏運，針對遊客停車問題，東港警分局提醒，東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場， 如往返東港 - 小琉球，或至華僑市場用餐，可依序進場停放。

▲東港警分局員警於碼頭實施車輛交通管制。（圖／東港警分局提供, 2021.12.03）