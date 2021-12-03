屏東小琉球迎王壓軸登場　東港警全力投入維安

屏東三大迎王祭第三場，辛丑正科(三年一科)小琉球三隆宮迎王平安祭典，於3日至9日止一連7天，今3日上午7時起由6艘漁船乘載大正神轎組成船隊『巡港腳』遶行琉球島嶼一週，再於中午14時許在小琉球中澳沙灘海邊盛大舉行「請王」儀式揭開序幕。東港警察分局為使迎王祭典期間治安維護及交通管制工作順利，每日調派80餘人次交通管制區。
記者黃正忠／屏東報導
2021-12-03 19:00:00
東港警分局表示，第一天琉球鄉中澳沙灘請王會場路口管制路段如下：ㄧ、觀光路、三民路口。二、三民路140號旁巷口。三、三民路城隍廟前路口。四、白沙碼頭往中澳沙灘入口處。五、白沙碼頭安檢所前管制四輪以車輛進入免稅店前道路(機車未管制)。六、以上路段3日上午10時-18時開始實施交通管制。
為因應往返小琉球大批人潮及停車需求，東琉碼頭各船公司已加開船班疏運，針對遊客停車問題，東港警分局提醒，東琉碼頭旁有漁會收費停車場及立體停車場， 如往返東港-小琉球，或至華僑市場用餐，可依序進場停放。
東港警分局長林文煜表示，三年一科小琉球迎王平安祭典，大批信徒、遊客將湧進這美麗的島嶼，員警抱持著辦喜事、服務心及同理心來服務群眾，共襄盛舉迎王活動，期使辛丑正科迎王祭典順利圓滿。東港警分局祝大家出門歡喜看熱鬧，平安回家歸。