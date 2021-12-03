染Omicron？我駐南非代表處2人確診 外交部這麼說
外交部今（3）日證實，我國駐南非代表處有2名人員，分別於11月25日及30日確診COVID-19，累計共有5名確診案例。為防止疫情擴散，我國駐南非代表處已安排辦公室進行全面消毒及有接觸史的同仁進行PCR檢測，該2名人員已依照南非當地防疫規定及醫生指示居家隔離服藥治療中。
編輯中心／綜合報導
2021-12-03 15:22:06
外交部表示，我國駐南非代表處自11月22日起，已恢復正常辦公與對外領務服務，但有2名同仁因業務往來密切而先後感染，為防止疫情擴散，我國駐南非代表處已安排辦公室進行全面消毒及有接觸史的同仁進行PCR檢測，並請同仁與眷屬注意自身健康狀況，若身體出現不適，應立即通報。
外交部指出，自COVID-19疫情爆發以來，駐南非代表處已有5名確診案例，在考量近期變種病毒肆虐，駐處辦公方式將依據當地疫情進行調整；若有變動，將於第一時間對外公告。
有鑒於近日變異株Omicron肆虐南非各國，該兩名確診同仁是否感染受感染，外交部未進一步說明。（編輯：林莞茜）
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