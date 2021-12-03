台積電2022年解列　陳其邁保證明年中交地沒問題

台積電進駐高雄中油高煉廠五輕舊址，預計2022年2月解列、2024年起量產，高雄市議員曾俊傑今(3)日在市政總質詢要求市府無論如何一定要如期交地，並確保水電供應無虞。市長陳其邁表示，台積電預計進駐的第三區整治工程進度今天為32％，比預定進度超前2％，每天根據整治進度、土污處理隨時監控，按照目前進度，明年2月解列、年中交地沒有問題。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-03 20:00:00
今天是高市議員曾俊傑指出，台積電將於中油高煉廠舊址設立7及28奈米晶圓廠，不僅是城市產業的佈局，亦是半導體S廊帶最重要的一塊拼圖，他說，「台積電若來高雄，陳市長將會歷史留名」。不過曾俊傑也提醒高市府要防止房價哄抬、炒作。此外，中油編列268億整治汙染，整治時程從17年縮短至2年半，目前距離解列只剩3個月，相關土地、水電及土汙處理等問題應隨時監控處處理。
陳其邁表示，台積電先期設廠是在第三區土地，也就是市府將開闢為楠梓產業園區，除提供台積電設置7奈米與28奈米廠外，截至今天表訂進度為30%，實際達32%，市府每天根據整治進度、土污處理隨時監控，按照目前進度，明年2月解列、年中交地沒有問題。
至於、水電供應，陳其邁也說，高市府陸續興建4座再生水廠，提供16萬噸再生水；電力已備妥短中長期規劃，台電亦有相關佈局。
另外，針對議員們針對台積電效應帶動房價高漲，年輕人苦嘆買不起房，陳其邁也表示，保障居住正義非常重要，社會住宅目前規劃10500戶，他已責成都發局適度放寬條件，讓青年有更多機會；另外增加社宅數量，配合捷運路網興建，盤點周遭公有地，優先興建社宅或合宜住宅；市府並研議囤房稅，盼利用增加的稅收，減輕社宅興建與青年租屋的負擔。