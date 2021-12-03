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衛冕失利！台彩威力盃台中爆冷淘汰　教練坦言：保送太多

▲花蓮台彩威力盃台中隊挑戰衛冕失利（圖／NOWnews攝）
▲花蓮台彩威力盃台中隊挑戰衛冕失利（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2021-12-03 18:00:00

2021年第九屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，今（3）日進入第二天的賽事，來自各縣市的年輕小將們，今天持續拿出拼戰精神，希望抱得百萬獎金與冠軍頭銜。回顧去年的冠軍隊伍台中隊，也使出渾身解術希望力拚衛冕成功，但在今天上午對上新竹縣的比賽，仍不幸以2比9落敗。

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台中隊祭出先發左投柯邵捷，但首局控球不穩失掉三分，第二局又出現守備失誤，再掉一分，所幸二局下靠著四壞球上壘，加上連續兩隻安打追回一分，再靠外野高飛犧牲打回一分，但是很快的三局上投手開始遭遇亂流，右投陳品勳上場接替投球，解決第一個打者後，迎來1保送、2安打，形成滿壘局面，緊接著連兩次觸身球接連掉分，想要止血的台中隊換上右外野手遲睿功接替投球，但依舊面臨保送與安打壓力、頻頻失分。

終場台中隊不幸以2比9落敗，尋求衛冕失敗，賽後總教練張程翔也分享，今天落敗主要是因為投手表現比較不穩定，有過多的保送產生，導致失分較多，加上1、2、3棒沒有安打，導致攻擊有落差，面對部分小球員，因為輸球當下便淚灑球場，張程翔也坦言，他們很難過，但教練的立場也有適時勉勵他們，未來日子很長，球賽有輸有贏，只要記取這次的教訓、經驗，未來希望他們能更好。

面對這些小將是否因為力求衛冕導致壓力太大？教練表示，沒有要求他們要衛冕冠軍，只是目標4強，但是他也提到，受限於疫情的關係，導致很多棒球比賽都集中在11月，台中市的領隊11月底選完以後，集訓時間就只有三天了，打擊跟守備練習時間都不夠，不僅默契上不夠，選手對於教練團的暗號指示也還不夠熟悉，所以導致最終落敗。

台中市這次聯隊由力行國小為主體，加入大仁國小、塗城國小等強戰力，先前教練團曾透露王牌選手「吳聖智」將會在後續比賽先發登場，對此，張程翔也坦言，本來吳聖智是明天的先發投手，因為照理來講，如果投手沒有過多保送的話，不敢說贏很多，但應該有機會獲勝，但他也不忘勉勵吳聖智今天雖然沒有先發，整體投打表現還是有很好的發揮。反觀新竹縣的先發投手羅浩翰，僅被敲出三支安打、一次四壞球保送，用球數也相當精簡，張程翔也不免誇讚對手的穩定發揮，不僅好球率較高、保送率也低。

花蓮台彩威力盃為期4天的賽事，進行到第2天，各地小將都卯足實力想為家鄉爭光，雖然台中衛冕失敗，但雖敗猶榮，接下來就看各隊誰能穩定發揮，將殊榮和百萬獎金抱回家。

▲花蓮台彩威力盃台中隊投手保送過多。（圖／NOWnews拍攝）
▲花蓮台彩威力盃台中隊投手保送過多。（圖／NOWnews拍攝）
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