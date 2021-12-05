電暖器選購有眉角！葉片式最適合家庭　能放浴室只有這款

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選購電暖器，首重就是安全第一！3C通路燦坤就說，電暖器最重要一定是安全，因此「傾倒自動斷電」、「過熱超溫斷電」等保護裝置一定要有；另外，電暖器最好直接插座供電，如一定要使用延長線，請單獨使用一條延長線，不跟其他電器共用。
除了安全之外，電暖器也是要依照空間大小進行選擇。燦坤3C提醒，選購保暖家電可依照使用地點環境、坪數大小、複合功能等做選購，若是客廳或臥室等相對較大的空間，推薦整間暖房型的葉片、電膜或是對流式等暖氣家電，當然還是須將坪數大小一併考量；若是要放在浴室，一定要選擇有防潑水的功能，這種在對流或陶瓷式的電暖家電較為常見；如果是以個人使用為主，大都會以小型的陶瓷式電暖器為主要選購目標。
線上網購平台486團購發言人鄭筑霓也指出，民眾應根據不同使用坪數與預算去選購電暖器，若是辦公室、餐廳等商用空間，由於坪數較大，需快速暖房，通常會適合煤油電暖器，這種類型電暖器現代都是電子式，因此煤油味較少，不過整體單價較高，較適合商業空間使用。
葉片式適合一般家庭 對流型放浴室最無違和
另外，若是一般家庭使用，鄭筑霓則推薦葉片式的電暖器。她分析，這種機體較不會過熱，但與煤油式相比，暖房時間較長，約需30分鐘以上才能暖房，不過整體價格不會太高，較符合家庭需求。
說到葉片式電暖器，可說是「暖氣界的霸主」，全國電子以「北方葉片式電暖器」為例稱，此款電暖器利用電熱管導熱，使導熱油產生熱能，藉由葉片釋出熱量，與室內冷空氣作對流，均勻提高溫度，且安全不耗氧、無異味、自動控溫，所以使用者可以在睡眠時使用，且過濾防塵，還可以在上面晾衣服，在安全上沒有疑慮；同時，鋼板厚度比一般電暖器還要厚，還有防小孩和寵物誤觸的安全鎖，以及自動斷電保護，這些安全功能都使得北方葉片電暖器歷久不衰。
至於對流型電暖器，則屬於用途較多元的機型，全國電子說，它是體積小不佔空間的暖房機型，可壁掛可落地擺放，防潑水且不耗氧，在浴廁空間使用完全無違和，且利用空氣對流原理，由底部吸入冷空氣，再經由加熱元件將冷空氣轉換成暖空氣，產生煙囪效應，經由上方出風口釋出暖流，讓居家環境恆溫暖和。
鄭筑霓也說，對流式電暖器是唯一一種有防潑水的電暖器，十分適合在浴室或廁所；若是在家中洗澡出浴室瞬間不想被冷到，十分適合買這種對流式的電暖器放在浴室。