小資族通勤只能受凍？這款電暖器能帶著走　免千元可入手

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若是要購入電暖器，除了要看使用坪數大小外，最重要的就是自己預算多寡。而若是小資族要購買電暖器，全國電子推薦，最便宜而且最快有熱度的就是碳素電暖器，外型極像電風扇，散發出如同太陽的光線，配置遠紅外線碳素燈管不會有曬黑的疑慮。
不過，全國電子提醒，購買碳素電暖器時記得要確認是否有自動斷電裝置，畢竟熱度比較高，安全裝置一定是必備的；此外，民眾在使用時，由於碳素容易耗氧，所以使用時要注意通風。
如果是講究CP值的消費者，則推薦陶瓷電暖器，全國電子指出，陶瓷式的PTC發熱體不耗氧也十分安全，且主體用防火材質，不用怕過熱燃燒；此外，它的體積小不占空間，放置任何空間都合適，而且重點是價格合理，算是CP值高的首選。
線上網購平台486團購發言人鄭筑霓也說，小資族大多是使用陶瓷式的電暖器，由於是陶瓷設計，有各式各樣的外觀，還有不同大小，能放在桌上或是車內，還可以隨時帶著走，最重要是它是所有機型中，價格最實惠。
鄭筑霓提醒，陶瓷式電暖器用途不是用來暖整個房間，大多是都放在桌面或是床頭，對小空間進行加熱，但由於加熱速度快，且暖風正對著你，因此身體很快就會暖起來；不過，陶瓷式有個小缺點，它在運轉上會有聲音，也容易造成周邊空氣乾燥，若是在意這些因素的民眾，可選購有加濕功能的新機。
暖暖包大缺貨也不用怕！電懷爐免插電讓你通勤也不怕冷
另外，鄭筑霓指出，今年在一般小資族或是學生族群流行的電暖器，就是電懷爐，它是在去年暖暖包大缺貨時，開始在市面上紅了起來，它的好處是不需插電，適合通勤族或是學生帶著走，讓消費者走在路上可以握在手中或是放在胸口。
鄭筑霓表示，今年電懷爐也有推出不少新機，是能夠直接掛在身上或脖子的，讓脖子跟身體都能暖起來，且這樣的小家電價格也不貴，約5、600元就可入手，因此深受學生族群或是通勤族愛戴。