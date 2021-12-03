失聯移工將可打疫苗 賴香伶：逾期居留外國人也要納入
《四方報》報導，面對國際疫情再起，行政院長蘇貞昌日前表示，要為失聯移工安心施打疫苗，強調不會抓捕。而從疫情爆發後就積極關心失聯移工施打權益的民眾黨立委賴香伶指出，這項方案沒有納入在台逾期居留的外國人，呼籲政院完善防疫安全網。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-03 17:58:14
自五月疫情爆發後，許多移工、特別是失聯移工，在家庭肩負照顧長者、失能者的責任，頻繁的與長者接觸，卻未能列入施打疫苗的順序中，因此包括賴香伶委員和民間團體從六月起就不斷呼籲行政院、衛福部推動失聯移工施打方案，尤其應讓失聯移工不要因害怕查緝而拒打疫苗，才能形成社會群體免疫保護力。先前，民間團體也呼籲善用AZ即期疫苗為失聯移工接種，但衛福部長陳時中當時明確表示，不會將AZ疫苗規劃失聯移工施打。
賴香伶指出，歷經半年、在多次向行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中質詢要求下，如今國內還有900多萬劑的COVID-19疫苗存貨，效期有限下，行政院長蘇貞昌終於宣布推動失聯移工疫苗施打方案，同時要求內政部、勞動部、衛福部與法務部合作，讓失聯移工安心打疫苗、強調不會抓補。
不過，賴香伶也指出，這次的失聯移工疫苗施打方案，並沒有包括非移工身分的逾期居留外國人，其中失聯移工約五萬人，其餘逾期居留外國人約三萬人，她也呼籲內政部、衛福部、法務部應該考慮台灣整體防疫需求，透過宗教團體、NGO推動他們施打疫苗，才能確保台灣社會整體防疫安全。