愛河「霓虹派對」來了！賽事、市集從早到晚都精彩

去年引爆愛河畔霓虹風潮的「霓虹派對-NEON PARTY」今年再度盛大舉辦，12月每週六、日，在愛河河西的中正路－五福路段，規劃200間風格餐飲及原創手作攤位輪番上陣。12月4日正式啓動，更在12月25、26日聖誕週末，邀請年輕人喜愛的實力派樂團「南西肯恩」、「溫蒂漫步」、「Vast & Hazy」，以及來自高雄的「淺堤」熱情開唱。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-03 18:26:57
「霓虹派對 NEON PARTY 2.0」將於12月每週六、日，下午2點至晚上9點登場。200間不同類型的特色品牌輪流現身。像是《 LeFrenchQuiche 法式鹹派》老闆來自法國，商品選用法國進口原料結合台灣當地新鮮食材製作，是有溫度的法式鹹派；《 Yaletown Bistro 耶魯小鎮》在高雄已開業9年，這次聖誕市集帶來經典加拿大聖誕餐點。另外還有高雄油飯《頑固油飯》、全台最好吃的生吐司《一覺生吐司》、視覺感豐足的西班牙燉飯《Yen的廚房》、來自台中的百年老店《丁山肉丸》、台南30年在地滷味《鳳滷味》等；同時也有許多設計感十足的器皿、草木、織品、陶藝、木作、香氛、配飾等生活道具的職人手作品牌，每週輪番上陣。
不只有熱鬧好玩的市集活動，更有精彩的賽事登場，12月3日至5日在愛河流域七賢橋至中正橋間，舉辦「高雄城市盃龍舟錦標賽」；12月11、12日「2021高雄SUP立式划槳國際邀請賽」，觀賞完刺激賽事後再到霓虹派對，從下午延續到晚上，從白天到黑夜讓大家看見不一樣的美麗愛河。