最強奶媽13歲被甩！氣到拿磚頭砸人 華僑嫩男骨頭斷兩截
被封為「最強奶媽」的謝薇安過去致力於經營IG，有高達將近500萬粉絲追隨，人氣超越許多大咖藝人，她今（3）日出席新公司簽約記者會時，自爆與初戀分手的荒謬過往。謝薇安13歲、就讀國一時曾交往過一名華僑男友，但由於當時男方分手理由太瞎，讓她氣到當場拿起磚頭打人，把對方手臂打斷。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-03 19:30:00｜2021-12-03 19:46:36
被問到高嘉瑜家暴事件，謝薇安透露自己也曾是恐怖情人，國一時曾與交往45天的初戀鬧翻，對方因為與朋友賭氣所以堅持與她分手，當時謝薇安氣不過，現場就拿起磚頭痛毆對方：「我太傻眼了，就把他的手打到斷成兩截，隔天還看到他掛著石膏上學。」後來男方家長要求她轉學，於是謝薇安就到加拿大讀書，男方也到美國生活。謝薇安坦言當時2人都還不成熟，大約相隔4年、2人高中畢業再回台後，就有見面道歉，至今仍保有聯繫：「現在講起來我們還是會一起大笑。」
謝薇安因傲人的身材掀起關注，現在育有5歲兒子的她談起先前懷孕往事，透露當時曾有36I的驚人上圍：「我當時在擠奶時，全月子中心的媽媽都非常羨慕我，如果奶量可以拿來形容，那我是美式大賣場，她們就是超商，我還把奶分裝給左鄰右舍的4、5個孩子，在加拿大的話，我都往陽台丟，因為當地零下負好幾度，所以可以直接冷藏，省下很多空間。」
記者會上，謝薇安披上華麗美豔的婚紗象徵嫁給新東家，她說：「身為網紅必須好好經營自己的演藝專業，才不會被取代，新公司會培訓我歌唱、主持演說、舞蹈，還有演戲表情訓練等，希望我能成為全方位藝人。」
※【NOWnews 今日新聞
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