深耕拚經濟！加工區處表揚駐區50年以上績優廠商

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加工出口區管理處處長楊伯耕在致詞時表示，今(110)年適逢科技產業園區更名元年及園區建成55週年，為感謝區內歷史悠久的廠商對園區、國家社會的貢獻，乃舉辦此一表揚活動。
楊伯耕說，園區建成55週年以來成就不凡，謹對區內眾多廠商及員工長期付，致上最深的敬意與謝，今年不僅是「加工出口區」更名為「科技產業園區」的第1年，「加工出口區管理處」也經立法院三讀通過更名為「產業園區管理局」，感謝各界支持，長期以來始終勇於創新突破面對各種挑戰，在全球受到疫情衝擊下，仍能確保生產不斷鏈，交出更漂亮的成
楊伯耕指出，加工出口區廠商受惠於全球半導體缺貨，以及三級警戒帶動資通訊產品需求商機，110年科技產業園區營運大幅成長，預估全年公司家數、貿易額及營業額等都將創歷史新高，其中，公司家數將首次突破700家，而貿易額及營業額更創下近20%的超高成長率，預估將突破250億美元及新台幣4500億元的新高點。
此外，為利廠商接軌後疫情時代的新營運模式，加工處也積極超前部署，不僅建置全台首座數位轉型共創基地，以共創試煉方式，培育數位轉型人才，並攜手高雄市政府、HTC及資策會等單位，打造5G XR O-RAN實驗場，將利用5G專網研發平台，引領製造業與資服業建構在地示範案例，為南部帶來實質商機擴散的加乘效益。
另為滿足區內廠商暢旺的投資用地需求，並引進半導體、5G AIOT等創新產業，以蓄積園區下一波成長動能，加工處正緊鑼密鼓推動高軟園區第2期、屏東園區擴區及楠梓園區第3園區等開發計畫，楊處長指出，歡迎業界踴躍進駐投資，以搶占獲利商機。