響應國際志工日　高醫大國際志工節啟動

為了響應國際志工日，高醫大今（3）日舉辦「高雄醫學大學國際志工節宣示暨啟動典禮」，啟動儀式以發電腳踏車來點燈，踩動單車所產生的永續能源也象徵者爾後高醫的志工志業將不斷前進、煥發光芒。財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，「志工」所代表的是「慈悲與智慧」交相運作的使命，期許所有夥伴們，成為同時具備「慈悲」與「智慧」的志工，讓這個世界更加美好。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-03 19:14:35
高醫大校長楊俊毓說明緣由時也強調，「高雄醫學大學國際志工節」是為了呼應「國際志工日」而來，尤其今年主題是「Volunteer now for our common future」呼籲大家現在就投入志願服務來營造我們的共同未來。
高雄醫學大學國際志工節雖然是第一屆，但學校和附屬醫療機構的很多同仁都持續投入志工服務。國內第一位女性神經外科醫師，高醫神經外科主任關皚麗就以教師志工代表現場分享她多年來在國內外義診的心得。學生志工代表洪宏德則是從國中時期就投入志願服務的行列，還拿下社會局志願服務人員的榮譽獎項，更是高醫大第一屆利他獎得主。校友志工代表邱良進理事長則是長期捐資幫助高醫大的弱勢學生，更榮獲今年全國好人好事代表。
活動現場還有新一代的防疫志工示範，由高醫大心理系林錦宏主任現場帶著與會貴賓一起閉眼冥想，讓疫情期間緊繃的心靈放輕鬆；另外運動醫學系副教授朱奕華也現場示範「一坪運動」，教導大家僅需一坪小空間就可以做有效運動的健身技巧。
除了因應後疫情時代的民眾需求提供專業的志工服務之外，未來高醫大將盤點既有的服務場域與主題，積極推動長期而持續的志工投入計畫，佐以實證教學研究來解決問題。未來還會進一步將學生們的志工經歷，包括時數、學到的技能等將可提供下載，成為同學們的履歷亮點。