女主播揭「變態粉絲」瘋狂行徑 憶大學之狼騷擾心有餘悸
東森美女主播李奕潔、謝佑昀因主持東森財經新聞台《進擊的台灣》特別單元，而獲得不少關注，人氣不斷攀升之餘，同時也遇到不少困擾。值得注意的是，李奕潔透露自己收過不少騷擾訊息之外，也曾在公車上遇到大學之狼。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-03 20:30:00
李奕潔表示收到不只一位粉絲的熱烈追求，從約見面吃飯到禮物攻勢，可謂無所不用其極，還曾有人看到她發文後追到現場，讓李奕潔嚇到不行，現在不論到哪裡都不敢立刻打卡發文，坦言以前就遇過不少跟蹤騷擾，但神經大條的她，都是被朋友提醒過後才知道：「我大學有次搭公車睡著，隔壁的人貼得超近看我，我醒來跟他對到眼後超級害怕，一到站就衝下車跑進捷運求救，他還跟著追上來，後來才知道對方是學校有名的怪咖，已經騷擾過很多人了。」
謝佑昀日前發現自己的照片被盜用，在交友軟體與色情網站間流傳，無奈表示：「我看到照片時真的哭笑不得，想說我什麼時候變成越南人了？而且這幾張照片純到不能再純了，這賣得出去嗎？」她還打趣抱怨價格還很便宜，讓她驚訝直呼：「這也太便宜了吧？居然只有這個價碼嗎？是這麼辛苦的嗎？」
不只身分遭盜用，謝佑昀和李奕潔2人還收到過不少騷擾訊息，謝佑昀透露在記者主播之間有位很出名的激進網友，會用各種方式糾纏：「他會瘋狂傳私訊跟留言，如果不回覆他，他就會到各個地方黑妳或攻擊妳。」表示對方還找到她的私人帳號想加好友，見到沒回覆就傳私訊狂罵，到處留負評，令她超無奈。
※【NOWnews 今日新聞
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