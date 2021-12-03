國際組織控台買賣瀕危鯊魚　漁業署：正常商業行為

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漁業署指出，今年10月台灣訂定「違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準」，改依遭割鰭棄身之鯊魚漁獲重量，從重量處裁罰金額，近期就有一艘台籍漁船經查獲割鰭棄身及規避檢查等重大違規行為，開罰500萬元，併處收回漁業證照16個月。
漁業署說明，區域性漁業管理組織（RFMO）之中西太平洋漁業委員會為確保會員將鯊魚漁獲全魚利用，容許鯊魚漁獲物可採鰭連身、鰭綁身、肉身與魚鰭以標籤方式標示，以及整尾裝袋等方式處理；台灣也要求我國籍漁船的鯊魚漁獲物應於捕撈處理後，立即以整尾裝袋或魚鰭裝袋附標籤標示並置於同一魚艙，做法與國際規範相符。
對於「鯊魚守護者」稱台灣業者販售列入CITES附錄二的保育類鯊魚，漁業署解釋，該公約規範允許附錄二所列物種在必須取得主管當局許可下，可進行國際貿易，並未限制捕撈及國內商業販售，只要該鯊魚種符合各區域性漁業管理組織規定合法捕撈，在國內販售也是正常商業行為。
漁業署指出，根據現行規定，若台灣人有意出口CITES附錄二物種或其產製品，須先取得由漁業署核發的海洋漁獲物種或其產製品來源證明書，據以向貿易主管機關申請核發出口許可證，這些規範與做法均符CITES要求，也與各國做法一致。
漁業署強調，為善盡市場國責任，防止非法、未報告、不受規範漁業行為的魚翅流入台灣市場，過去曾公告「魚翅進口應行注意事項」禁止非法漁獲進口，要求進口魚翅捕獲漁船需列於各RFMO授權漁船名單上，不得自新加坡、香港進口魚翅，以落實魚翅進口管理，11月時還新增有關捕獲魚翅的漁船條件、魚翅進入我國市場應檢附船旗國核發的許可文件，以強化源頭管理機制。