立榮客機內層窗戶脫落數名監委也搭乘　業者調查

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立榮航空人員表示，這班機客滿有70名旅客，飛機抵達松山機場後，立即著手調查窗戶脫落原因。
據了解，今天是監察院到台東進行聯合巡查的日子，這架返回台北的班機上也包含數名監察委員。
與會委員接受中央社記者訪問時指出，包含內政及族群委員會、教育及文化委員會等都有委員出席巡查，院長陳菊也親自到場，共22人關心偏鄉教育辦學狀況、永久屋現況以及台糖台東糖廠欲轉型文化園區等議題。
委員表示，今天巡查完後，部分委員往高雄等地持續巡查任務，部分北返，但當大家都登機之後，起飛之前突然發現飛機前排的內層玻璃掉落，花了不少時間檢查與確認未影響飛行安全，因此延後起飛。
談到今天的巡查，委員說，今天赴均一國際教育實驗學校、台東縣私立公東高級工業職業學校等學校了解實驗學校發展與現況，因實驗學校其實是教育現場跑在前面，法令在後面追，均一國際教育實驗學校董事長嚴長壽簡報時指出，與其跟體制對撞，不如做範例，讓體制跟上。
委員表示，台灣進入人口負成長，不只大學垮台，偏鄉資源、學生也會驟減，台東全校人數60人以下的學校就偏多，雖然因台東狹長，小校併校會有民意反對，但嚴長壽簡報時認為，學校分散等於老師、編制、員額等資源都會被稀釋，建議應整合資源；監委將蒐集相關意見，深入調查。（編輯：郭諭儒）1101203