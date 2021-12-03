2021打開新竹 竹縣長楊文科公館也開放參觀

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新竹縣長楊文科表示，竹北六家地區一直是新竹地區重要的客家聚落之一，過去曾是一大片農田景觀，隨都市計劃開發漸漸變得高樓林立。即便如此，縣府在過去的區段徵收作業中，為保留客家文化，依舊保存了六張犁聚落內的老建築，並透過後續的文化資產修復、活化，讓新竹客家族群的開墾歷史得以永續傳承。
新竹縣政府文化局長李安妤指出，六家民俗公園內共保存6處文化資產，包含縣定古蹟林家祠、竹北問禮堂；歷史建築竹北六張犁問禮堂、忠孝堂（13號）、忠孝堂（18號）及大夫第等。林家祠和大夫第平時皆有林家後代祭祀上香，未對外開放；竹北六張犁問禮堂、忠孝堂（13號）則作為陽明交大客家學院的教學場域，一般民眾難以一窺樣貌。這次配合2021打開新竹活動，除了讓喜愛歷史文化的民眾能一探究竟外，也將安排專業學者文史導覽，讓民眾對六張犁聚落有更進一步的認識。
新竹縣政府教育處也加入活動行列，特別商請竹縣城市球隊—「新竹街口攻城獅籃球隊」開放眾多球迷夢寐以求的「VIP獅王包廂」，讓球迷一睹獅王包廂的真面貌。處長楊郡慈說，縣府與攻城獅的合作讓新竹颳起「紫色籃球九降風」，帶動籃球運動風潮。球團在第二季開賽前，整修包廂樓層，打造專屬VIP攻城獅紫軍的「獅王包廂」，除了有豪華硬體設備外，9間獅王包廂各有巧思，所有空間都可感受獅團的精神，民眾可用獅王的視角，眺望整個如非洲草原般的球場。