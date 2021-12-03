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2021打開新竹 竹縣長楊文科公館也開放參觀

▲「2021打開新竹」活動，新竹縣長楊文科的公館也將開放參觀。(圖／新竹縣政府提供)
▲「2021打開新竹」活動，新竹縣長楊文科的公館也將開放參觀。(圖／新竹縣政府提供)

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-03 20:12:01

2021打開新竹「Open House Hsinchu 2021」活動將於本月11、12日，限時48小時於大新竹地區舉辦，為大眾開放平常不易參觀的空間秘境，打開空間包含私人住宅、工業廠房、文化宗教場域、歷史建物及展演空間等等，新竹縣竹北六張犁聚落、縣長公館，及攻城獅主場館VIP獅王包廂也都加入開放行列，希望民眾透過實地參觀，更了解新竹縣在運動、客家文化等領域的推廣。

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新竹縣這次也特別開放縣長楊文科居住的縣長公館，這棟兩層樓高的磚造洋式建築，搭配層層堆疊的紅磚瓦屋頂上蓋，內部則是挑高簡約的設計，使光照自由穿梭，空間更顯寬敞、明亮，視野延伸到戶外，結合老樹植栽，整體呈現祥和的氛圍。楊文科縣長將化身一日解說員，邀請民眾在公館內喝茶，聊聊公館的生活大小事。

新竹縣長楊文科表示，竹北六家地區一直是新竹地區重要的客家聚落之一，過去曾是一大片農田景觀，隨都市計劃開發漸漸變得高樓林立。即便如此，縣府在過去的區段徵收作業中，為保留客家文化，依舊保存了六張犁聚落內的老建築，並透過後續的文化資產修復、活化，讓新竹客家族群的開墾歷史得以永續傳承。

新竹縣政府文化局長李安妤指出，六家民俗公園內共保存6處文化資產，包含縣定古蹟林家祠、竹北問禮堂；歷史建築竹北六張犁問禮堂、忠孝堂（13號）、忠孝堂（18號）及大夫第等。林家祠和大夫第平時皆有林家後代祭祀上香，未對外開放；竹北六張犁問禮堂、忠孝堂（13號）則作為陽明交大客家學院的教學場域，一般民眾難以一窺樣貌。這次配合2021打開新竹活動，除了讓喜愛歷史文化的民眾能一探究竟外，也將安排專業學者文史導覽，讓民眾對六張犁聚落有更進一步的認識。

新竹縣政府教育處也加入活動行列，特別商請竹縣城市球隊—「新竹街口攻城獅籃球隊」開放眾多球迷夢寐以求的「VIP獅王包廂」，讓球迷一睹獅王包廂的真面貌。處長楊郡慈說，縣府與攻城獅的合作讓新竹颳起「紫色籃球九降風」，帶動籃球運動風潮。球團在第二季開賽前，整修包廂樓層，打造專屬VIP攻城獅紫軍的「獅王包廂」，除了有豪華硬體設備外，9間獅王包廂各有巧思，所有空間都可感受獅團的精神，民眾可用獅王的視角，眺望整個如非洲草原般的球場。

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