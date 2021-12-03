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安普賢心中順位「沒有女朋友」　談嘿咻細胞這樣說

▲安普賢因《柔美的細胞小將》知名度攀升，自己也很愛劇中的「嘿咻細胞」。（圖／安普賢IG）
▲安普賢因《柔美的細胞小將》知名度攀升，自己也很愛劇中的「嘿咻細胞」。（圖／安普賢IG）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-12-03 20:22:05

韓星安普賢去年因在《梨泰院Class》飾演反派成名，今年陸續以《以吾之名》、《柔美的細胞小將》知名度大開，他抽空接受台灣媒體訪問，聊到《柔美》中的「嘿咻細胞」很可愛，意外爆出自己的「愛情細胞」長眠中，心中排名沒有另一半。

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▲具雄邋遢赴約聯誼，讓安普賢直呼「沒禮貌」。（圖／愛奇藝國際站）
▲具雄邋遢赴約聯誼，讓安普賢直呼「沒禮貌」。（圖／愛奇藝國際站）
安普賢因為《柔美的細胞小將》受到討論，他透露妹妹就是原作粉絲，聽到哥哥要演「具雄」十分擔心，「哥你不行啦，一定被罵翻吧？」豈料播到第11集，妹妹對他改觀：「演得還不錯嘛！」此外，她很不喜歡安普賢在《梨泰院》中飾演的角色，但對他這次在《柔美》的演出感到不捨，甚至有感同身受的感覺，意外的「認同」讓安普賢非常開心。

安普賢飾演的「具雄」不善表達情感，他自認跟角色70％相似，「但跟小雄不一樣的是，該說的話不在當下表達，導致誤會發生，但不太分享自己的煩惱或傷痛的這部分滿像的，然後喜歡整理乾淨的這部分也跟我很相似」。若要對具雄一點建議，安普賢希望對方聯誼時，不要穿得太邋遢，「這很沒禮貌！」

劇中，金高銀的「愛情細胞」沉睡多年，直到遇見安普賢才甦醒，安普賢自曝他的愛情細胞也長眠中，更透露心中順位，他表示：「第1是家人，第2是我自己，第3目前的話是演戲，我的第1名至今沒有改變過，家人就是我的動力。」

▲安普賢（右）在《梨泰院Class》飾演反派，讓妹妹超討厭。（圖／Netflix）
▲安普賢（右）在《梨泰院Class》飾演反派，讓妹妹超討厭。（圖／Netflix）
安普賢劇中的「嘿咻暴龍」是觀眾最愛的細胞之一，該細胞的形象設定也讓安普賢印象深刻，「他存在感強烈，而且與柔美的嘿咻細胞不同，到處跑來跑去、搞得人心情七上八下的行動，也非常符合恐龍的特性，真的很可愛」，許願若未來有機會，自己也想幫「嘿咻暴龍」配音。

安普賢2014年開始，每年幾乎都有參演電視劇，工作不間斷的他，透露是為了讓外婆安心，近期又因《以吾之名》、《柔美的細胞小將》爆紅，家人最近有無給予鼓勵與打氣？他說：「家人們比起加油打氣，其實更常顯現出他們擔心的心情。像是跟外婆說下一次作品會在明年進行，外婆就擔心我在那之前是不是都在玩，她擔心的樣子很可愛，也讓我覺得心裡暖暖的，很感動。」《柔美的細胞小將》第一季全集可至愛奇藝國際站收看。

▲安普賢是《以吾之名》的主演之一。（圖／Netflix）
▲安普賢是《以吾之名》的主演之一。（圖／Netflix）
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