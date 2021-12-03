安普賢心中順位「沒有女朋友」　談嘿咻細胞這樣說

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安普賢飾演的「具雄」不善表達情感，他自認跟角色70％相似，「但跟小雄不一樣的是，該說的話不在當下表達，導致誤會發生，但不太分享自己的煩惱或傷痛的這部分滿像的，然後喜歡整理乾淨的這部分也跟我很相似」。若要對具雄一點建議，安普賢希望對方聯誼時，不要穿得太邋遢，「這很沒禮貌！」
劇中，金高銀的「愛情細胞」沉睡多年，直到遇見安普賢才甦醒，安普賢自曝他的愛情細胞也長眠中，更透露心中順位，他表示：「第1是家人，第2是我自己，第3目前的話是演戲，我的第1名至今沒有改變過，家人就是我的動力。」
安普賢劇中的「嘿咻暴龍」是觀眾最愛的細胞之一，該細胞的形象設定也讓安普賢印象深刻，「他存在感強烈，而且與柔美的嘿咻細胞不同，到處跑來跑去、搞得人心情七上八下的行動，也非常符合恐龍的特性，真的很可愛」，許願若未來有機會，自己也想幫「嘿咻暴龍」配音。
安普賢2014年開始，每年幾乎都有參演電視劇，工作不間斷的他，透露是為了讓外婆安心，近期又因《以吾之名》、《柔美的細胞小將》爆紅，家人最近有無給予鼓勵與打氣？他說：「家人們比起加油打氣，其實更常顯現出他們擔心的心情。像是跟外婆說下一次作品會在明年進行，外婆就擔心我在那之前是不是都在玩，她擔心的樣子很可愛，也讓我覺得心裡暖暖的，很感動。」《柔美的細胞小將》第一季全集可至愛奇藝國際站收看。