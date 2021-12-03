企業捐贈「通閱書車」傳播閱讀種子　高市圖再添生力軍

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除了書籍透過書車得以更加快速通閱之外，為了提供學生於新課綱自主學習的多元閱讀需求，高市圖更於茄萣國中社區共讀站策畫「海洋文學與王船文化主題書展」，盼能促進青少年對在地文化的理解，並激發文化創意。期間並搭配在地資深文史工作者蘇福男，將於12月9日在茄萣國中共讀站與學生進行《沙鯤漁火‧王船再現》的交流講座，帶領學生青年認識在地文化，了解地理特色及人文風情。
茄萣國中校長王東進表示：「茄萣國中社區共讀站結合漁村文物館展現在地特色，有茄萣漁業史、捕魚工具、漁村的食衣住行、烏魚的故鄉—烏魚生態及烏魚子製程、漁村的宗教文化與廟會的展示。藉此共讀站希望可以打造一座讓師生、在地居民共享閱讀地方知識的「好厝邊」，期許兩部書車的加入，未來在非都會區的學校與社區，圖書資源網絡能更迅速地傳遞，營造終身學習的適切場域。」
此回贊助高市圖書車的兩家公司皆是深耕南部已久的在地企業，以大型冷凍車與打造特裝車為名的「冠瑞特裝車工業有限公司」，插畫設計師洞豆擷取「冠瑞特裝」車體圖像，以帶有普普風格的大圓點與書本符號，巧妙翻轉汽車工業的沉重意象。
成立已逾40年的壹東實業，目前是國內具相當規模的金屬建材廠商，「壹東實業」捐贈的通閱車，由插畫設計師Croter透過創意的筆觸，轉化成一個卡通化、幽默化的趣味世界，顛覆一般人對工人、工業的刻板印象。